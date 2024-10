La colegiata de Sant Pere, un escenario de cine en Àger

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cinema d’Àger (FICdÀ) abrió ayer sus puertas en la colegiata de Sant Pere como espacio privilegiado de proyección. Organizado por el ayuntamiento y la productora Silendum Films, ofrece la proyección de 14 cortometrajes: 10 de ficción y 4 documentales, todos sobre problemáticas sociales, explicaron fuentes municipales. De hecho, el FICdÀ apuesta por el género documental con títulos como Azadi, Dol i fa sol, Los Cayukos de Kayar y Zona Zero con temáticas feministas, de inmigración y medioambientales. A estas producciones se suma un pequeño documental sobre la residencia de ancianos de la localidad. Por lo que respecta a la ficción, se podrá ver entre dos y tres cortos al día hasta el domingo con titulos como Non Grata, Solo Kim Cuarentena, Hàbitat, La niña tatuada, Masaru, Welcome Tahiya (que pasó por el festival de Málaga) y Demà.

El objetivo es reivindicar el cine independiente internacional haciéndolo accesible al público de las comarcas de Lleida. Destacar que algunos de los cortos han sido seleccionados en festivales calificadores de los premios Goya. Tras las proyecciones también se llevarán a cabo coloquios. El jurado está formado por el actor y director Daniel Anglés, el actor David Vert y la actriz Marcè Llorens, que elegirán el mejor corto, director, guión, fotografía, actor y actriz principal y secundaria. La clausura estará conducida por Elisenda Pineda el domingo.