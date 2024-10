La col·legiata de Sant Pere, un escenari de cine a Àger

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Cinema d’Àger (FICdÀ) va obrir ahir les portes a la col·legiata de Sant Pere com a espai privilegiat de projecció. Organitzat per l’ajuntament i la productora Silendum Films, ofereix la projecció de catorze curtmetratges: deu de ficció i quatre documentals, tots sobre problemàtiques socials, segons van explicar fonts municipals. De fet, el FICdÀ aposta pel gènere documental amb títols com Azadi, Dol i fa sol, Los Cayukos de Kayar i Zona Zero amb temàtiques feministes, d’immigració i mediambientals. A aquestes produccions s’afegeix un petit documental sobre la residència d’ancians de la localitat. Pel que respecta a la ficció, es podran veure entre dos i tres de curts al dia fins diumenge amb títols com Non Grata, Solo Kim Cuarentena, Hàbitat, La niña tatuada, Masaru, Welcome Tahiya (que va passar pel festival de Màlaga) i Demà.

L’objectiu és reivindicar el cine independent internacional fent-lo accessible al públic de les comarques de Lleida. Val a destacar que alguns dels curts han estat seleccionats en festivals qualificadors dels premis Goya. Després de les projeccions també es portaran a terme col·loquis. El jurat està format per l’actor i director Daniel Anglés, l’actor David Vert i l’actriu Marcè Llorens, que elegiran el millor curt, director, guió, fotografia, actor i actriu principal i secundària. La clausura estarà conduïda per Elisenda Pineda diumenge.