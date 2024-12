Los impulsores de la planta de biogás de la Sentiu dicen tener más de 300 ganaderos adheridos y los detractores lo niegan

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los impulsores de la planta de biogás Cobirgy de la Sentiu de Sió, promovida por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y la compañía local Connect Bioenergy), aseguran contar ya con más de 300 ganaderos de las comarcas de la Noguera, Pla d'Urgell y el Urgell adheridos al proyecto. Estos apoyos, dicen, aseguran la transformación en biometano de hasta 480.000 toneladas de deyecciones ganaderas. Desde la Plataforma Pobles Vius, sin embargo, niegan que esta cifra sea real y lo ven una estrategia de "propaganda". Los impulsores han anunciado que la planta contará con "la última tecnología y los sistemas más avanzados de desodorización" para evitar la emisión de olores, ya sea durante el transporte de las deyecciones como a la propia planta.

La planta de la Sentiu de Sió está pensada para tener una capacidad de producción anual querida de 200 GWh al año, el equivalente al consumo de 23.000 hogares, y quiere contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Concretamente, se estima un ahorro de 68.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Esta planta será el mayor de España y del sur de Europa y se prevé que se generen más de 35 puestos de trabajo en fase de operación.

Los impulsores de la planta también han anunciado que el diseño de esta contempla un circuito cerrado y un sistema de desodorización con una tecnología "suficientemente probada" y los "mejores sistemas del mercado en tratamiento de aire para garantizar que no se emitirán olores en el exterior".

También para evitar olores y desprendimientos de materiales, el proyecto se hará cargo del transporte de las deyecciones ganaderas desde las granjas hasta la planta utilizando vehículos cisterna y estancos, así como sistemas de descarga en la planta cerrados.

De su lado, los detractores del proyecto creen que no es casualidad que el anuncio llegue pocos días después de una nueva jornada de protesta contra la implantación de la planta y cuando todavía se están presentando alegaciones en el plan especial urbanístico. Lo tildan de "campaña de propaganda" y aseguran que la cifra de adhesiones no es real ya que los promotores no han presentado ningún documento que lo avale como la plataforma ha pedido en varias ocasiones. También remarcan que, a excepción de la Sentiu de Sió, todos los municipios vecinos se oponen frontalmente al proyecto