Els impulsors de la planta de biogàs de la Sentiu diuen tenir més de 300 ramaders adherits i els detractors ho neguen

Els impulsors de la planta de biogàs Cobirgy de la Sentiu de Sió, promoguda per Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) i la companyia local Connect Bioenergy), asseguren comptar ja amb més de 300 ramaders de les comarques de la Noguera, Pla d'Urgell i l'Urgell adherits al projecte. Aquests suports, diuen, asseguren la transformació en biometà de fins a 480.000 tones de dejeccions ramaderes. Des de la Plataforma Pobles Vius, però, neguen que aquesta xifra sigui real i ho veuen una estratègia de "propaganda". Els impulsors han anunciat que la planta comptarà amb "l'última tecnologia i els sistemes més avançats de desodorització" per evitar l'emissió d'olors, ja sigui durant el transport de les dejeccions com a la pròpia planta.

Segons els promotors de la planta Cobirgy, més de 300 ramaders de les comarques veïnes on es preveu instal·lar la planta ja han signat l'adhesió al projecte, fet que garanteix, diuen, el tractament de fins a 480.000 tones de dejeccions ramaderes anuals per convertir-les en biometà.

La planta de la Sentiu de Sió està pensada per tenir una capacitat de producció anual estimada de 200 GWh a l’any, l'equivalent al consum de 23.000 llars, i vol contribuir significativament a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Concretament, s'estima un estalvi de 68.000 tones d'emissions de CO2 a l'any. Aquesta planta serà la més gran d'Espanya i del sud d'Europa i es preveu que es generin més de 35 llocs de treball en fase d'operació.

Els impulsors de la planta també han anunciat que el disseny d'aquesta contempla un circuit tancat i un sistema de desodorització amb una tecnologia "suficientment provada" i els "millors sistemes del mercat en tractament d'aire per garantir que no s'emetran olors a l'exterior".

També per evitar olors i despreniments de materials, el projecte es farà càrrec del transport de les dejeccions ramaderes des de les granges fins a la planta utilitzant vehicles cisterna i estancs, així com sistemes de descàrrega a la planta tancats.

De la seva banda, els detractors del projecte creuen que no és casualitat que l'anunci arribi pocs dies després d'una nova jornada de protesta contra la implantació de la planta i quan encara s'estan presentant al·legacions al pla especial urbanístic. Ho titllen de "campanya de propaganda" i asseguren que la xifra d'adhesions no és real ja que els promotors no han presentat cap document que ho avali com la plataforma ha demanat en diverses ocasions. També remarquen que, a excepció de la Sentiu de Sió, tots els municipis veïns s'oposen frontalment al projecte