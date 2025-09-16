Una escuela de Balaguer denuncia una agresión a un profesor por parte del padre de un alumno

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Escola Àngel Guimerà de Balaguer ha denunciado la agresión a un profesor por parte del padre de un alumno. El centro no dará las clases de forma habitual este miércoles y se ha convocado una concentración a las puertas de la escuela para condenar los hechos. Según ha avanzado Catalunya Ràdio y confirmado la ACN de fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar el lunes durante una reunión de la mesa de mediación que fue convocada a raíz de la malinterpretación por parte de la familia de un comentario que hizo el docente al alumno. Durante la reunión, el padre habría agredido al profesor.

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, se ha mostrado preocupada y ha apuntado a la necesidad de un técnico de integración social en el centro para tratar de evitar situaciones de este tipo en un futuro.

Fuentes del Departament d'Educació han confirmado que el lunes hubo una presunta agresión aislada por parte de una familia hacia un docente de la Escola Àngel Guimerà de Balaguer. Les mismas fuentes también han indicado que la inspección de Educación y la dirección de los Servicios Territoriales, junto con el Ayuntamiento de Balaguer, están abordando el caso y trabajando para mantener la normalidad del funcionamiento del centro.