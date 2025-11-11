Confiscan más de 1.600 zapatillas y prendas de ropa de marca robadas que se vendían al mercadillo del Sant Crist de Balaguer

Agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Urbana de Balaguer durante el operativo contra la venta de artículos de marca falsificados.Guardia Urbana de Balaguer

Un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Guardia Urbana de Balaguer, con el apoyo de los Mossos d'Esquadra, ha culminado con la confiscación de 1.679 artículos falsificados en el mercadillo del paseo de la Estación durante la fiesta mayor del Sant Crist, celebrada este pasado fin de semana. El material intervenido, que incluye prendas de ropa y accesorios de marcas reconocidas, tiene un valor estimado de más de 623.000 euros en el mercado.

A raíz de esta actuación, se han abierto diligencias penales contra cuatro personas por un presunto delito contra la propiedad industrial. El caso ya ha sido trasladado al juzgado de guardia de Balaguer. Entre los artículos confiscados destacan 608 bolsos, carteras y mochilas de marcas falsificadas, 232 pares de zapatillas y 839 prendas de ropa que imitaban productos originales de alta gama.

Operaciones contra la falsificación en Lleida

Este decomiso se enmarca en una línea de actuación sostenida contra el comercio ilegal. El verano pasado, la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Lleida desarticuló una importante organización criminal considerada uno de los principales suministradores de productos falsificados a los manteros de la Costa Daurada y otros puntos de Europa y diferentes continentes.

En aquella operación, denominada "Kermel", los agentes arrestaron al presunto líder de la organización e investigaron una segunda persona por delitos contra la propiedad industrial y usurpación del estado civil, ya que utilizaban identidades falsas para dificultar las investigaciones. Los cacheos permitieron intervenir más de 31.000 artículos valorados en 5,2 millones de euros.