La Pobla, sin piscina por la falta de monitores titulados

Los vecinos de La Pobla de Segur no han podido disfrutar aún de su piscina este verano. La dificultad para encontrar personal para que velen por la seguridad de los bañistas y por el cumplimiento de las normas del recinto ha retrasado su apertura, prevista para el pasado 25 de junio. Lo paradójico del caso es que este equipamiento acoge estos días un curso de socorrismo acuático. Participan en él 18 jóvenes, que no obtendrán su diploma hasta pasado el verano, lo que imposibilita que trabajen ahí esta temporada. Así las cosas, el alcalde del municipio, Marc Baró, explicó que no es necesaria la presencia de personal de salvamento en la piscina al tener esta menos de 200 metros cuadrados, pero si a alguien con el título del ciclo superior de actividades físicas y deportivas, el diploma de monitor en tiempo libre o que acredite haber superado programas de atención sanitaria inmediata. El ayuntamiento y Alba Jussà, entidad que gestionará la piscina y el bar del recinto, han hecho ya varios llamamientos para cubrir las vacantes y están previstas entrevistas en los próximos días.

El primer edil explicó también que “no descartamos contratar a un socorrista a través de una empresa externa si no encontramos el personal necesario”. “Es el primer año que nos pasa, pero encontraremos una solución para poder abrir”, dijo.