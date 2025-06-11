Los Comuns reclaman priorizar vivienda y transporte público en el Pirineo en la nueva legislatura

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo parlamentario de los Comuns en el Parlamento, David Cid, ha detallado, desde Tremp, las prioridades de la formación por el Pirineo y ha hablado de vivienda y de las concesiones de autobús que el año 2028 se acaban. Según Cid "es una oportunidad fundamental" el fin de estas licencias para poder mejorar en frecuencias y en calidad del servicio. Por todo, piden al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que la vivienda y el transporte público sean las dos prioridades que tiene que tener esta legislatura. Los Comuns estos días hacen una ronda de visitas a las comarcas del Alt Pirineu i Aran, que han empezado este miércoles en el Pallars Jussà.

Con respecto a la problemática del helicóptero medicalizado con base en Tremp, que durante muchas semanas se ha trasladado a Sabadell, dejando descubierto al Pallars, los Comuns apuestan por hacer "un cambio de modelo de gestión", ha dicho Cid.

Los Comuns han planteado al Govern que cuándo acabe la concesión se estudie "internalizar el servicio" y que sea directamente el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) quien disponga de estos vehículos y que sean helicópteros propiedad del SEM los que den el servicio.