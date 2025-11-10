Más de 200 estudiantes del Pirineo homenajean a Conxità Grangé, superviviente de los campos de concentración nazis

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cerca de 250 estudiantes de los Pallars Jussà, Pallars Sobirà y el Alta Ribagorça han participado este lunes en un emotivo homenaje a la figura de Conxita Grangé, superviviente pallaresa de los campos de concentración nazis. El acto, que se enmarca dentro de la conmemoración del centenario de su nacimiento, se ha celebrado en la central de Capdella, muy cerca de la casa donde Grangé nació el 6 de agosto de 1925, al núcleo de Espui.

Conxita Granjé, superviviente de los campos de concentración nazis.Generalitat de Catalunya

Durante este curso escolar 2025-2026, los alumnos han profundizado en la vida y el compromiso de Conxita Grangé y otras deportadas del Pallars y la Ribagorça, elaborando varios trabajos que han expuesto en este acto conjunto organizado por el Memorial Democrático y el Departamento de Educación. La mayoría de los escolares han descubierto una parte de la historia que desconocían completamente, según han manifestado. Los alumnos también han publicado un vídeo donde la recuerdan.

El hecho de que más ha impactado los estudiantes ha sido que Grangé fuera deportada el año 1944 en el campo de concentración para mujeres de Ravensbrück, en Alemania, cuando sólo tenía diecinueve años, una edad muy próxima a la de los jóvenes que ahora estudian su figura. Los participantes han tenido la oportunidad de visitar la casa donde nació y se crio en Espui.

La memoria de las mujeres deportadas

Josep Font, director del Memorial Democrático, ha destacado durante el acto que Grangé dedicó gran parte de su vida a compartir su experiencia como resistente antifascista y deportada con alumnos de secundaria y bachillerato, contribuyendo a mantener viva la memoria histórica de las mujeres deportadas en los campos nazis.

Font ha subrayado "el alto valor pedagógico" de iniciativas como la celebrada este jueves en la Vall Fosca con la participación de los institutos de Tremp, la Pobla de Segur, Sort y Pont de Suert, que permiten conectar las nuevas generaciones con este capítulo fundamental de la historia reciente.

La trayectoria de Conxita Grangé

Nacida en Espui el 6 de agosto de 1925 en una familia numerosa, Conxita Grangé fue trasladada a los dos años en Tolosa de Languedoc con sus tíos debido a una enfermedad de su madre. Durante la Guerra Civil (1936-1939), la familia volvió a Catalunya para luchar al lado de la República.

Acabado el conflicto, los Beleta retornaron a Francia y participaron activamente en la Resistencia contra los nazis. Conxita y su prima Maria Castelló hacían de enlace con los guerrilleros y los maquis. El 24 de mayo de 1944, Conxita, Maria y la tía Elvira fueron detenidas en Peny (Arieja), entregadas a la Gestapo y posteriormente deportadas en Alemania después de ser torturadas.

Después de atravesar Francia en el llamado "tren fantasma" con centenares de detenidos, llegaron al campo de Ravensbrück el 9 de septiembre. Antes de la liberación, sobrevivieron a las marchas de la muerte hasta encontrar a las tropas aliadas. Posteriormente, Conxita se estableció en Tolosa donde se casó con Josep Ramos Bosch, un antiguo guerrillero catalán.