El juzgado de Tudela (Navarra) archivó el pasado viernes la causa por la supuesta compra ilegal de la niña que mendigaba en Les Borges Blanques a pesar de que los propios padres explicaron que la habían vendido por 5.000 euros y 5 botellas de whisky.

Según ha podido saber este diario, primero lo hizo el padre, quien el pasado 20 de agosto, cuando la niña llevaba 8 meses desaparecida, explicó a agentes de la Policía Local de la localidad navarra de Corella, donde reside, que había vendido a su hija por la citada cantidad a “un gitano rumano” con domicilio en Lleida.

Luego lo hizo la madre, quien sobre las 20.00 horas de ese mismo día indicó a agentes dela Policía Foral de Navarra que su hija estaba en Francia “con el gitano rumano que la había comprado”.

A pesar de que estas declaraciones de los padres constan en la causa, y que el pasado viernes, cuando estos pasaron a disposición del juzgado de Tudela junto a la niña, no las rectificaron porque se acogieron a su derecho a no declarar, el juez consideró suficientes las declaraciones de la pequeña, quien aseguró que nadie la había forzado a casarse ni a mendigar, para archivar provisionalmente la causa y levantar todas las medidas de protección de la niña que estaban en vigor.

Esta circunstancia provocó estupor entre representantes de los servicios sociales de la Generalitat que la atendían en un centro de Almacelles, así como también entre los Mossos d'Esquadra, quienes además se encontraron con que tenían que garantizar el cumplimiento de una medida de protección del juzgado de Instrucción número 3 de Lleida que seguía vigente porque este no les había comunicado que se había inhibido en favor del de Tudela (ver desglose).

Las declaraciones de los padres de la niña en las que contaban a agentes policiales que la habían vendido dieron lugar a la apertura de una causa por trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal, con finalidad de matrimonio forzoso y mendicidad, y en el transcurso de la instrucción los agentes policiales obtuvieron el testimonio de una mujer que explicó, el pasado 25 de septiembre, que la madre de la niña le había dicho, ya en noviembre de 2024, que iban a venderla para casarla con “otra familia de gitanos rumanos” por 5.000 euros.

Esta misma testigo añadió que el padre de la niña le había explicado que iban a venderla por 10.000 euros, pero finalmente el precio quedó en 5.000 euros, 5 botellas de whisky y algo de comida.

Una testigo aportó fotos de la supuesta boda de la pequeña

Una testigo aportó fotografías procedentes de Facebook en las que se veía a la niña casándose supuestamente con un desconocido. Este sería el joven de 21 años que fue arrestado junto a sus padres en Mollerussa, donde viven, como supuestos autores de la compra ilegal. La pequeña declaró el pasado viernes que esas fotos no eran de una boda, sino de una fiesta familiar.

La boda, si se confirma, se habría hecho por el rito gitano, ya que una niña de 14 años no se puede casar. Todas estas circunstancias han llevado al juez a archivar la causa, pero lo que ha causado estupor en medios policiales y de servicios sociales, según han explicado fuentes solventes, no ha sido ese archivo, sino el hecho de que más allá de la exculpación penal de los adultos (los 5 están libres) no se haya tomado medidas de protección de la menor. La magistrada María del Prado Escoda Merino calificó ayer este caso en Rac1 de “fracaso institucional”.