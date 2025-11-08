Detenidos por comprar a una niña por 5.000 euros y whisky para obligarla a casarse

Publicado por L. BERENGUER Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el mes pasado a tres personas en Mollerussa por comprar una niña de 14 años por 5.000 euros y obligarla a casarse con un adulto. Los agentes localizaron a la adolescente, de 14 años, pidiendo limosna en la entrada de un supermercado de Les Borges Blanques. Los progenitores de la joven la vendieron desde Navarra el pasado enero a una familia residente en la capital del Pla d’Urgell por el importe mencionado, además de cinco botellas de whisky y varios alimentos básicos.

No fue hasta el 3 de octubre que la policía local de Corella (Navarra) recibió información acerca de que una pareja de la comunidad romaní habría vendido a su hija para casarla. El cuerpo contactó con los servicios sociales de la comarca y la Guardia Civil, quien emitió un señalamiento policial general para localizar a la menor, quien estaba en paradero desconocido, y ponerla bajo protección. El mismo día, los Mossos d’Esquadra fueron alertados de que había una niña mendigando caridad en la salida de un comercio de Les Borges. Los agentes comprobaron que la menor estaba indocumentada y la trasladaron a la comisaría de Mollerussa.

Al cabo de un rato, un hombre y una mujer se presentaron en dependencias policiales alegando ser sus tíos. Al comprobar sus identidades, los investigadores se encontraron con la alerta emitida por la Guardia Civil. Resulta que no solo no eran sus tíos, sino que eran sus compradores y padres del adulto con quien la casaron. Además, los agentes llegaron a localizar un perfil en redes sociales de las personas implicadas con fotografías del casamiento de la adolescente con el hombre, de 21 años.

Los Mossos contactaron entonces con la Guardia Civil, que pudo relacionar los hechos ocurridos en Navarra con los implicados y detuvo a los progenitores de la menor. Por su parte, la policía catalana detuvo al esposo, así como a sus padres, en su domicilio de Mollerussa, acusados de los delitos de tráfico de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil. La niña se encuentra bajo protección de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Detectados 20 matrimonios forzados desde 2009 en Ponent

Desde 2009, los Mossos han tenido conocimiento de una veintena de casos de matrimonios forzados en las comarcas de Ponent. Según los datos publicados por la Policía catalana, 9 fueron de adultos y el resto, de menores de edad. Los años 2010 y 2020 fueron los que registraron más casos detectados por los Mossos, la mayoría denunciados por el entorno de las víctimas, como los servicios sanitarios o Educación, aunque también por las propias personas afectadas. En estos dos ejercicios hubo tres casos en cada uno. El último fue el de un joven de 26 años que denunció el pasado mayo que su padre adoptivo le habría obligado a casarse en la República de Guinea, y antes se había evitado la mutilación genital y el matrimonio forzado de tres hermanas residentes en el Segrià en junio de 2023.