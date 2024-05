El octogenario de Sort tiroteado reconstruye los hechos con los Mossos

El usuario de 85 años de la residencia Àngel Serafí Casanoves de Sort que el lunes por la mañana resultó herido al recibir el impacto de un disparo, como avanzó SEGRE ayer, reconstruyó ayer los hechos junto con los agentes de los Mossos d’Esquadra que investigan el caso. El hombre resultó herido en un brazo y recibió el alta tras ser atendido en el hospital del Pallars de Tremp., donde fue evacuado en ambulancia.

De esta forma, ayer por la mañana, ante los policías, describió cómo vivió la situación. Asimismo, tanto agentes de las unidades de Investigación como de la Policía Científica volvieron a peinar la zona del jardín y el huerto donde ocurrió en busca de otros perdigones. El anciano resultó herido por el impacto de un perdigón del calibre 22 con orificio de entrada y salida. Asimismo, los policías siguieron buscando también el arma y el lugar exacto desde donde se habría producido el disparo, que se sospecha que se hizo desde el interior de la residencia. También si fue intencionado o accidental. Todas las hipótesis siguen abiertas y no se descarta una gamberrada. Los hechos ocurrieron sobre las 11.00 horas de lunes en el geriátrico, situado en la carretera de La Seu d’Urgell en la capital del Pallars Sobirà, cuando el hombre se encontraba en el exterior, en la zona del jardín y del huerto, y recibió el impacto de un proyectil, un perdigón, en un brazo. En caso de ser identificado, el autor podría ser detenido como presunto autor de un delito de lesiones. Al impactarle en el brazo es posible que se rechace el delito de tentativa de homicidio, aunque no puede descartarse esta imputación. También, en el caso de que no tenga licencia, se imputaría tenencia ilícita de armas.