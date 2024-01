Vilanova instala 10 cámaras para combatir el vandalismo

Publicado por Xavier Rodríguez Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vilanova de Bell-puig está ultimando la instalación de diez cámaras de videovigilancia que tienen como objetivo combatir el vandalismo. Se han desplegado en el recinto del patio de la escuela, la zona deportiva y la potabilizadora y mostrarán imágenes de estos equipamientos municipales.

La alcaldesa, Dolors Pascual, explicó ayer que estos espacios han sufrido aproximadamente 12 actos vandálicos en los últimos dos años. Indicó que todas las veces han forzado el bombín de la puerta, aunque no se han llegado a registrar robos. La primera edil señaló que la mayoría de estas incidencias han tenido lugar en las piscinas, que se encuentran en el recinto deportivo de esta localidad del Pla d’Urgell. El objetivo de la instalación de las cámaras es poder identificar y luego denunciar a los responsables de estos actos incívicos. El proyecto ha comportado una inversión de aproximadamente 8.000 euros. Otros municipios de las comarcas de Lleida también han desplegado cámaras para luchar contra el vandalismo. Este es el caso, por ejemplo, de Tremp o de Alfarràs. Asimismo, El Palau d’Anglesola las instaló en los accesos principales y leen las matrículas de los coches. En este caso, se trata de una medida de prevención y de mejora de la seguridad que impulsa la Generalitat a través del proyecto Lectio para municipios que no cuentan con Policía Local. El objetivo de las cámaras no es controlar la movilidad o el tráfico sino detectar vehículos que puedan estar relacionados con investigaciones abiertas.