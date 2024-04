El Mollerussa afronta siete finales para la permanencia

El Mollerussa tiene por delante siete partidos, que son siete finales, para asegurar la permanencia en la Tercera RFEF, categoría que ha estrenado esta temporada. Afronta esta recta final con 31 puntos, dos por encima de las posiciones de descenso, y pendiente de lo que determine el Comité de Competición sobre el Rapitenca-Mollerussa, suspendido el pasado viernes por el colegiado a causa de los numerosos insultos y amenazas, según hizo constar en el acta, que recibió la tripleta arbitral desde antes de empezar el partido. El marcador reflejaba en el momento de la suspensión, el minuto 75, un 0-0. “Pienso que si ganamos tres partidos de los siete, nos salvaremos”, explica el técnico, Jordi Cortés quien, no obstante, está convencido de que “habrá que esperar a la última jornada”. Sobre lo que decida el Comité, con respecto al encuentro del pasado viernes, afirma que “en principio las opciones son que tengamos que volver para jugar los 15 minutos que faltan, o que el Comité dé el partido por finalizado y sumemos un punto, aunque también hay otra opción, que sería que, al ser ellos reincidentes, les den el partido por perdido”, valora.

Cortés cree que había motivos para la suspensión en la Ràpita. “Al principio pensé que no había para tanto. Yo desde el banquillo sí que oía gritos, pero no prestas atención. Pero viendo el acta y el vídeo, sí, era para suspenderlo. Los insultos no son nunca admisibles, pero es que antes de empezar el partido ya les estaban insultando”, recuerda.El Mollerussa entra en este tramo final con 9 victorias, 4 empates y 13 derrotas, habiendo mostrado una notable mejoría tras un inicio de temporada complicado. “Ahora somos más competitivos y los jugadores también han ido adquiriendo experiencia. Muchos es la primera vez que juegan en esta categoría”, explica. También cree que les costó asumir las derrotas “después de dos temporadas acostumbrados a ganar casi siempre”, valora.El Mollerussa, que este domingo recibe al Reus (12.00), acabará la temporada también en casa, el 12 de mayo, recibiendo al Perelada. Cortés le da un gran valor a conseguir la permanencia porque “estamos compitiendo con equipos de ciudades de 200.000 habitantes”.