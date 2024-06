Final de curso con ritmo

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

Las escuelas de música de la comarca han aprovechado el fin de semana para celebrar sus festivales de fin de curso. La de Mollerussa llevó a cabo el viernes el Festiescola’m, que incluyó varios conciertos en diferentes puntos de la ciudad. Las actuaciones de los conjuntos corales; de cuerda y viento; de la Orquestra Infantil y la Jove Orquesta en el vestíbulo de L’Amistat iniciaron la actividad. La charanga Xaranguemmm fue la encargada de conducir al público por las calles de la ciudad hasta la plaza Manuel Bertrand, escenario final con la actuación de los conjuntos de música moderna y &The Band. En Ivars d’Urgell, los conjuntos instrumentales y corales del Aula Municipal de Música Pare Irineu Segarra interpretaron el domingo a mediodía La Cantata del Gall de Michael Hurd en La Sala.

Finalmente, el Casal Cultural Josep Maria Solé i Sabaté de Miralcamp acogió el sábado el Concert de Primavera de la Coral de Miralcamp. Dirigida por Josep Rosinach, la sesión musical incluyó la interpretación de canciones de bandas sonoras y éxitos de todos los tiempos como Over the rainbow o My way. También participaron alumnos de tercero a quinto de la escuela Sant Miquel en la interpretación de melodías como Cantem amb els joves, bajo la direción de la profesora Anna Blanch. La Escola de Música de Linyola celebrará su concierto mañana jueves en la plaza de l’Església.