Final de curs amb ritme

Les escoles de música de la comarca han aprofitat el cap de setmana per celebrar els festivals de fi de curs. La de Mollerussa va dur a terme divendres el Festiescola’m, que va incloure diversos concerts en diferents punts de la ciutat. Les actuacions dels conjunts corals; de corda i vent; de l’Orquestra Infantil i la Jove Orquesta al vestíbul de L’Amistat van iniciar l’activitat. La xaranga Xaranguemmm va ser l’encarregada de conduir el públic pels carrers de la ciutat fins a la plaça Manuel Bertrand, escenari final amb l’actuació dels conjunts de música moderna i & The Band.

A la localitat d’Ivars d’Urgell, els conjunts instrumentals i corals de l’Aula Municipal de Música Pare Irineu Segarra van interpretar diumenge al migdia La Cantata del Gall de Michael Hurd a La Sala.Finalment, el Casal Cultural Josep Maria Solé i Sabaté de Miralcamp va acollir aquest dissabte passat el Concert de Primavera de la Coral de Miralcamp. Dirigida per Josep Rosinach, la sessió musical va incloure la interpretació de cançons de bandes sonores i èxits de tots els temps com Over the rainbow o My way. També hi van participar alumnes de tercer a cinquè de l’escola Sant Miquel en la interpretació de melodies com Cantem amb els joves, sota la direcció de la professora Anna Blanch. L’Escola de Música de Linyola celebrarà el seu concert de final de curs demà dijous a la plaça de l’Església.