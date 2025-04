Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Santuari del Miracle, ubicat en el municipi de Riner, situat a la comarca del Solsonès, es convertirà aquest diumenge en l’epicentre de l’apicultura catalana amb la celebració de la vuitena edició de la Fira de la Mel. El certamen, que ha anat consolidant-se com una cita ineludible per als amants de la mel i els productes artesanals, reunirà 38 expositors especialitzats en productes apícoles i de proximitat, a més d’oferir una quinzena d’activitats paral·leles amb un marcat caràcter solidari.

L’elecció del Santuari del Miracle com a seu de l’esdeveniment afegeix un atractiu addicional, permetent als visitants descobrir aquest conjunt arquitectònic barroc del segle XVIII mentre gaudeixen de les propostes gastronòmiques i culturals relacionades amb el món de la mel.

L’edició d’aquest any posa especial èmfasi en la solidaritat a través de dos iniciatives destacades. D’una banda, se celebrarà una caragolada organitzada per la Fecoll, els fons recaptats de la qual es destinaran íntegrament a la recuperació de la Festa de l’Adesiara a Freixenet. D’altra banda, l’Associació de Donants de Sang del Solsonès coordinarà una campanya de donació en l’espai Barroc del recinte firal, contribuint així a una causa vital per al sistema sanitari.

Un programa atapeït d’activitats per a tots els públics

Entre les novetats més destacades d’aquesta vuitena edició es troba la recuperació del tradicional esmorzar de fira, una proposta gastronòmica basada en ous ferrats amb mel i cansalada que promet conquerir als visitants més matiners. A més, l’Escola Rural de Freixinet s’encarregarà del repartiment de coca i xocolate calent, oferint una experiència culinària completa des de primera hora del matí.

A partir de les 11:30 hores, els assistents podran degustar tapes elaborades amb mel, com l’hamburguesa "rinerenca" i bunyols de bacallà, a més de provar una coca d’ametlles i mel especialment dissenyada per a l’ocasió pel Forn de Pa Guerres de Llobera. Aquestes propostes gastronòmiques permetran als visitants descobrir noves aplicacions culinàries d’aquest producte natural tan versàtil.

La jornada també inclourà l’obertura excepcional de diversos espais emblemàtics de Riner, com la Casa Gran, l’Espai Barroc, l’Espai Natura i l’Espai Apiaria, on els visitants podran aprofundir, en el coneixement sobre la producció de mel i la importància de les abelles en l’ecosistema. Aquesta iniciativa de portes obertes respon a l’interès creixent per conèixer els processos tradicionals d’elaboració i el patrimoni cultural vinculat a l’apicultura.

Exposicions, tallers i reconeixements a la tasca apícola

La programació cultural complementarà l’oferta gastronòmica i comercial amb diverses exposicions artístiques. Els visitants podran disfrutar de mostres com "Eterns-obris", un projecte pictòric sobre l’obra "Prat de la Mola" de Vicent Andrés Estellés; "Aiguardent. Aromes destil·lades", de Màrius Codina; i "Entaula’t", de l’Auba Decoració. Totes elles estaran ubicades a la Casa Gran, edifici que també obrirà el seu pati, cuina i "foc de rotllo" (casa tradicional) al públic.

Per al públic infantil, s’ha programat un taller de maquillatge que començarà les 11:00 hores, coincidint amb l’entrega del guardó L’Abella Rinerenca a la sala de plens de l’Ajuntament. Aquest reconeixement premia la tasca de persones o entitats vinculades a la conservació i promoció de l’apicultura a la comarca.

Com a colofó a la jornada, es realitzarà el sorteig de "la cistella més dolça", coneguda com "la cistella de les abelles i la mel", que reunirà una selecció de productes apícoles d’alta qualitat procedents dels expositors participants a la fira.

Jornada tècnica prèvia sobre la preservació de les abelles

Com a avantsala a la fira, el dissabte 5 d’octubre a les 17:00 hores se celebrarà una jornada tècnica centrada en el projecte Redicat de preservació de les abelles. Aquesta activitat, que tindrà lloc a la Casa Gran, està dirigida a apicultors, agricultors i persones interessades en la conservació d’aquests insectes pol·linitzadors, essencials per al manteniment de la biodiversitat i la producció d’aliments.

La trobada servirà per exposar els últims avenços i desafiaments en la protecció de les poblacions d’abelles, amenaçades per factors com el canvi climàtic, els pesticides i la pèrdua d’hàbitats naturals. Els experts compartiran estratègies i bones pràctiques per garantir la supervivència d’aquests insectes i, per tant, la sostenibilitat dels ecosistemes locals.