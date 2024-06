«En l'Andana Jove trabajas en equipo y ves el mundo de otra forma»

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué es el Consejo de Participación Adolescente?Es una herramienta que se puso en marcha en el año 2016 y que busca que los jóvenes se impliquen y representen a su colectivo a la ciudad. El objetivo es hacer una Mollerussa mejor. Está formado por un alumno de cada clase de los institutos de Secundaria de la ciudad. También trabajamos con otros colectivos como el Consejo Sénior o el Infantil con el objetivo de coordinarnos con personas de diferentes edades e impulsar la participación ciudadana.¿Quáles son sus objetivos?Este año hemos creado l’Andana Jove. Empezamos a trabajar en este proyecto ya en la época de la Covid. Finalmente, es una realidad desde el pasado mes de febrero. Es un espacio donde los jóvenes podemos reunirnos sin molestar a nadie. Decidimos que hubiera tres espacios, cada uno de ellos con su correspondiente sala: uno para socializar, otro para estudiar y un tercero para talleres.¿Cómo valoráis estos cinco primeros meses de funcionamiento?Muy bien. Han venido muchos jóvenes y allí estamos bien. Al principio no sabíamos muy bien cómo iría, ni si los jóvenes vendrían o cómo se relacionarían. La experiencia nos dice que espacios como el de ocio requieren de la presencia de profesionales que regulen y pongan límites educativos. Así, si alguien no se comporta como debe, se le invita a irse o si rompe mobiliario, que lo repare. Poco a poco, personas que no se relacionaban han encontrado su grupo. Unas 25 personas ya son usuarias de l’Andana Jove. Es una experiencia que ha llamado la atención de otros municipios, que nos han pedido asesoramiento para también llevarla a cabo. No solo aprenden y evolucionan los jóvenes, sino también los técnicos y professionales: es una experiencia que hace que todos podamos mejorar. ¿Creen que los jóvenes de Mollerussa son participativos?Algunos quieren participar y otros creen que es un “rollo”. Pero la verdad es que una vez entras, te gusta. Te relacionas con más personas, pierdes la vergüenza, aprendes a trabajar en equipo, ser solidario y al final ves el mundo de otra forma.

¿Cual és el próximo reto?Ahora, vacaciones. La Andana Jove volverá a abrir sus puertas en septiembre.

Un consejo para cada etapa de la vida de los vecinos de Mollerussa

El Consejo de Participación Adolescente (CPA) es una iniciativa incluida en el programa Mollerussa, Ciutat Amiga de la Infància, reconocida por Unicef. En la capital del Pla d’Urgell, sin embargo, también existen el Consejo de Participación Infantil (CPI), el Consejo Sénior (CPS), el Consejo Social y el de Ciudadanía. Todos ellos busca promover actividades participativas positivas para los vecinos, en función de cada etapa de vida. Al mismo tiempo, se trabaja para generar dinámicas que involucren a personas de diferentes generaciones. El CPA ha finalizado el curso con una fiesta abierta a toda la ciudadanía que tuvo como eje temático el mundo del circo. El evento incluyó el espectáculo Beatbox Circ, a cargo de la compañía Improvisto’s Krusty Show, y un taller para aprender técnicas de esta disciplina teatral.