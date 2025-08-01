Detenidos dos hombres al ser pillados robando cableado de cobre en un descampado de Mollerussa

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Local de Mollerussa, han detenido el viernes de madrugada a dos hombres de 34 y 37 años, que estaban cortando cableado de cobre en la vía pública. Se los acusa de un supuesto delito de hurto y estaban acompañados de un tercer sospechoso que ha conseguido huir. Los hechos han pasado de madrugada, en un descampado cerca de la avenida de Pau Casals. Alrededor de las cinco menos cuarto, la Policía Local ha recibido el aviso que había tres hombres escalando unas torres eléctricas y de telecomunicaciones. Varias patrullas se han dirigido y en el descampado indicado, cerca del colegio Maestro Ignasi Peraire, han localizado unos 200 metros de cableado de cobre cortado y a medio pelar. También había una cizalla y varias herramientas que han abandonado para huir rápidamente.

Los agentes han continuado con la búsqueda y en el paseo de Torre de Pintó han localizado a dos hombres al lado de un turismo dentro del cual estaban guardando herramientas. Una de estas era una cizalla idéntica a la localizada en el descampado. Los dos individuos han quedado detenidos por su supuesta relación con los hechos.

Los detenidos, que tienen antecedentes, pasarán el sábado a disposición judicial en Lleida