Romà Infraestructures i Serveis ha anunciado este miércoles al mediodía la defunción de su fundador y presidente, Marcel Romà Piró, a los 78 años.

Romà fundó la empresa en Miralcamp el año 1974, y empezó en el negocio de la industria extractiva creando la primera gravera del pueblo. En cabeza de pocos años hizo crecer el proyecto, ampliándolo para englobar los sectores de la construcción y de la gestión de residuos.

En el comunicado, la empresa ha afirmado que "los valores que sembró son los que hoy definen la empresa y siguen guiando su actividad" y ha lamentado su pérdida, que les deja "un vacío profundo, no sólo por su trayectoria profesional, sino también por el impacto personal que tuvo en todos aquellos que compartieron con él el día a día de la empresa."

El velatorio se hará a Miralcamp el viernes, de 10 a 14h y de 16 a 20h y el sábado de 10 a 12, hora en que se hará la ceremonia de despido en la Iglesia Parroquial del pueblo.