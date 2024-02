El alcalde de Ribera d'Ondara será de Aliança Catalana durante unos meses si prospera la moción de censura

Publicado por acn

Verificado por Creado: Actualizado:

Aliança Catalana, el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, podría tener una segunda alcaldía en Cataluña si prospera la moción de censura en Ribera d'Ondara. Han pactado con ERC-AM echar al alcalde en minoría del PSC, Francesc Sabanés. La moción se presenta esta semana y aunque la alcaldía tiene que ser para Elisabet Jové, que hasta hace poco era de ERC pero decidió dejar la militancia por las negociaciones con el partido de extrema derecha, esta tendrá que coger la baja por maternidad en breve y eso hará que durante unos meses, el alcalde sea Albert Puig, de Aliança Catalana. Así lo ha adelantado 'Ara' y confirmado la ACN, donde el actual alcalde ha definido el movimiento como un "tejemaneje muy forzado que no se aguanta por ningún sitio".

Ribera d'Ondara celebró un pleno el viernes pasado pero no llegó a durar ni diez minutos por la negativa a intervenir por parte de los concejales que ahora están en la oposición. El alcalde socialista Francesc Sabanés ha lamentado la actitud de los dos grupos y ha remarcado la necesidad de seguir con el "día a día". De momento todavía no ha entrado la solicitud para hacer la moción de censura pero Sabanés sabe que será esta semana porque así lo manifestaron los grupos que la impulsan.

En este sentido, Sabanés valora estos movimientos como un "tejemaneje" que sólo busca favorecer "intereses personales". "Es muy forzado y no se aguanta por ningún sitio", añade, y al mismo tiempo lamenta que todo provoca "desbarajuste y bloqueo" en el pueblo.

La polémica estalló hace unas semanas cuando trascendió que ERC-AM estaba negociando una moción de censura con el único concejal de Aliança Catalana para echar a Sabanés. Los dos grupos reclaman un relevo en la alcaldía por "mal funcionamiento" y también falta de transparencia, "mala gestión" e incluso sospechas de corrupción del consistorio.

A raíz de estas negociaciones, ERC advirtió que el partido no negociaba con formaciones de extrema derecha y por eso inició los trámites para expulsar la única militante del grupo municipal, Elisabet Jové. Finalmente no hizo falta porque la misma Jové decidió abandonar el partido para no perjudicarlo. Por eso, cuando prospere la moción de censura, ERC se quedará sin grupo municipal en este pueblo.

El todavía alcalde, Francesc Sabanés, gobierna con minoría de 3 concejales y fue investido gracias a la abstención de Puig, que en aquel momento decidió respetar la lista más votada.