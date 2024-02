El PSC aprueba el presupuesto por ausencias en la oposición

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

El gobierno en minoría del PSC en Ribera d’Ondara consiguió ayer aprobar el presupuesto municipal para 2024, una semana después de que los grupos en la oposición lo rechazasen. Esta vez los socialistas lo sacaron adelante en un pleno que convocaron a las 10.00 de la mañana, en pleno horario laboral. Las tres concejalas de Acord per Ribera d’Ondara no acudieron a la sesión y el único miembro de Aliança Catalana, Albert Puig, se quedó solo frente a los tres ediles socialistas.

El presupuesto se ha aprobado mientras Acord per Ribera d’Ondara y Aliança Catalana preparan una moción de censura contra el alcalde, Francesc Sabanés. El pleno de ayer también aprobó otras medidas que la oposición rechazó hace una semana. Sabanés alegó que esta nueva convocatoria obedecía a la necesidad de aprobar “cuestiones que benefician al conjunto de la población”. Puig, por su parte, criticó que se repitieran votaciones ya rechazadas días atrás. Acusó al primer edil de elegir la fecha y la hora con mala fe, aprovechando que la portavoz de Acord, Elisabet Jové, estaba de baja.El pleno duró media hora, que básicamente estuvo dedicada a intercambiar acusaciones y críticas. Puig avanzó al inicio de la sesión que volvería a votar todos los puntos en contra como ya hizo la pasada semana, “porque este pleno no toca celebrarlo”. Sabanés argumentó que cualquier miembro del ayuntamiento “está sujeto a presentarse en los plenos, y las tres concejalas de la oposición que podían haber venido han optado por no hacerlo”. Añadió que, “si es necesario, la próxima semana convocaremos otra sesión plenaria”. Además del presupuesto, el pleno aprobó la adhesión a un convenio marco para adjudicar el asfaltado de los núcleos agregados de Briançó a Monlleó, el pago en amortización de un crédito de 48.000 euros y una modificación de crédito para mejorar una escalinata en Montpalau. En cambio, no se pudo aprobar un cambio en la planificación urbanística al requerir mayoría absoluta de los miembros del pleno.

