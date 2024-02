El PSC aprova el pressupost per absències en l'oposició

El govern en minoria del PSC a Ribera d’Ondara va aconseguir ahir aprovar el pressupost municipal per al 2024 una setmana després que els grups a l’oposició el rebutgessin. Aquesta vegada els socialistes el van tirar endavant en un ple que van convocar a les 10.00 del matí, en ple horari laboral. Les tres regidores d’Acord per Ribera d’Ondara no van acudir a la sessió i l’únic membre d’Aliança Catalana, Albert Puig, es va quedar sol davant els tres edils socialistes.

El pressupost s’ha aprovat mentre Acord per Ribera d’Ondara i Aliança Catalana preparen una moció de censura contra l’alcalde, Francesc Sabanés. El ple d’ahir també va aprovar altres mesures que l’oposició va rebutjar fa una setmana. Sabanés va al·legar que aquesta nova convocatòria obeïa a la necessitat d’aprovar “qüestions que beneficien el conjunt de la població”. Puig, per la seua part, va criticar que es repetissin votacions ja rebutjades dies enrere. Va acusar el primer edil de triar la data i l’hora amb mala fe, aprofitant que la portaveu d’Acord, Elisabet Jové, estava de baixa.El ple va durar mitja hora, que bàsicament va estar dedicada a intercanviar acusacions i crítiques. Puig va avançar a l’inici de la sessió que tornaria a votar tots els punts en contra com ja va fer la passada setmana, “perquè no toca celebrar aquest ple”. Sabanés va argumentar que qualsevol membre de l’ajuntament “està subjecte a presentar-se en els plens, i les tres regidores de l’oposició que podien haver vingut han optat per no fer-ho”. Va afegir que, “si és necessari, la setmana vinent convocarem una altra sessió plenària”. A més del pressupost, el ple va aprovar l’adhesió a un conveni marc per adjudicar l’asfaltatge dels nuclis agregats de Briançó a Monlleó, el pagament en amortització d’un crèdit de 48.000 euros i una modificació de crèdit per millorar una escalinata a Montpalau. En canvi, no es va poder aprovar un canvi en la planificació urbanística al requerir majoria absoluta dels membres del ple.

