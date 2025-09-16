Detienen a un hombre después de asaltar a una mujer en Cervera y huir por la A-2

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos de la comisaría de Mollerussa detuvieron el viernes pasado a un hombre de 31 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Los hechos tuvieron lugar el viernes por la tarde, cuando se produjo un robo violento en la avenida Duran i Sanpere de Cervera. Pasadas las 16 horas un hombre, tapado con un pañuelo, estiró el bolso de mano a una mujer que salía de un portal y huyó con un vehículo que tenía aparcado por las inmediaciones.

Con los datos facilitados por la víctima y testigos, se coordinaron las patrullas de las comarcas próximas y se establecieron una serie de puestos de control para localizar el vehículo.

Poco después dos patrullas de la comisaría de Mollerussa, que se encontraban esperando a pie del A2 en Castellnou de Seana, vieron cómo pasaba el vehículo sospechoso con un único ocupante.

Los mossos iniciaron el seguimiento del vehículo hasta que lo pudieron interceptar al kilómetro 489 de la misma vía. En el interior del turismo localizaron el bolso de mano sustraído, un cuchillo, un hacha y una pistola de airsoft de apariencia real. El conductor quedó detenido y fue trasladado a la comisaría de Mollerussa para continuar las diligencias policiales.

El detenido, que tenía antecedentes, pasó ayer a disposición judicial en Lleida.