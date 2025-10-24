El Gobierno central inicia las gestiones para desbloquear la pensión de viudedad de la vecina de Cervera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en Lleida ha iniciado las gestiones para intentar desbloquear la pensión de viudedad que debería estar percibiendo una vecina de Cervera desde hace un año y medio. Como informó SEGRE ayer, Manuela Regueiro, de 84 años, se quedó viuda el 19 de marzo del 2024 y desde entonces no ha cobrado la pensión de viudedad porque la tramitación está atascada entre la Seguridad Social y el Registro Civil. Su hija, Imma Closa, lo denunció el miércoles en Rac1.

“Es una sensación de impotencia total”, aseguró después a este periódico. El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, habló telefónicamente ayer con la familia y les explicó que ha contactado tanto con el Registro Civil como con la Seguridad Social para ver qué ha ocurrido porque un expediente no debería estar parado tanto tiempo. La afectada conoció a su marido, Ramon, de Bellmunt, en Suiza, y se casaron allí en 1965. Para agilizar los trámites para la prestación, solicitaron el libro de familia en Suiza y actualmente hay un bloqueo burocrático.