El hockey estrena palmarés en una temporada que puede ser histórica

El Hoquei Club Alpicat está viviendo una temporada que va camino de convertirse en histórica. De momento ya ha conseguido algo que pocos imaginaban hace unos años, conquistar un título a nivel estatal. Fue el pasado domingo en Vilafranca del Penedès, una de las cunas del hockey sobre patines catalán, donde el equipo masculino levantó la Copa de la Princesa, el primer gran título en la historia de un club que justo este año festeja su vigésimo aniversario.

La buena campaña que lleva el conjunto que dirige Jordi Expósito, encuadrado en el grupo sur de la OK Liga Plata, puede culminarse dentro de unas semanas consiguiendo uno de los objetivos que persigue desde hace tres años, ascender a la máxima categoría, donde ahora está el Lleida Llista, y codearse con los ‘grandes’ como Barça, Liceo o Reus Deportiu. Ahora mismo los de Sito, que no han perdido ni un solo partido de los que ha disputado, cuentan con ocho puntos de renta sobre el segundo clasificado, el Lloret, cuando solo quedan 18 en juego. Y por si esto no fuera suficiente, el equipo femenino, que la temporada pasada descendió de la OK Liga, tiene casi asegurada su presencia en el play off para recuperar la máxima categoría.“Para nosotros el summum sería que los dos equipos pudieran subir a la OK Liga, pero eso es un sueño. Ser de los pocos clubes en tener dos equipos en la máxima categoría sería algo increíble tanto para el club como para una población de solo 6.500 habitantes”, señala la presidenta del club, Mari Mata, que respondió con un rotundo “no” ante la posibilidad de vender la plaza de uno de los equipos. “Estamos trabajando para conseguir ingresos de donde sea, hasta de debajo de las piedras, para asumir los dos ascensos si se consiguen”, asegura.El club también ha crecido por abajo y ya supera el centenar largo de fichas, con un total de 17 equipos, trece de ellos de base. “Nuestra línea es ser un club donde la base sea muy fuerte, no solo centrarse en el primer equipo, porque no tenemos capital para mantener un primer equipo con jugadores de fuera”, sentencia.

El club se beneficiará del nuevo complejo del Parc del Graó

El crecimiento que está teniendo el Hoquei Alpicat a nivel de equipos conlleva un problema ante la falta de instalaciones. Ahora muchos equipos de base tienen que compartir pabellón y algunos se entrenan en una pista exterior cedida por el instituto que no es adecuada para el hockey. Esta situación mejorará de cara a la próxima temporada con la inauguración prevista para septiembre del renovado complejo del Parc del Graó.El ayuntamiento de Alpicat invertirá 2,4 millones de euros en remodelar el complejo deportivo, que incluye la ampliación de la cubierta ya existente y el cierre perimetral, además de la construcción de un edificio auxiliar para vestuarios, almacén y enfermería, así como una pequeña zona de gradas. La nueva instalación tendrá las dos pistas de pádel ya existentes, que serán las primeras cubiertas de carácter municipal de la provincia de Lleida, e incorporará otras dos, una para el baloncesto y voleibol y otra para el hockey. La superficie total de la instalación será de 3.000 metros cuadrados.