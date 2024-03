L'hoquei estrena palmarès en una temporada que pot ser històrica

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Hoquei Club Alpicat està vivint una temporada que va camí de convertir-se en històrica. De moment ja ha aconseguit una cosa que pocs imaginaven fa uns anys, conquerir un títol a nivell estatal. Va ser diumenge passat a Vilafranca del Penedès, un dels bressols de l’hoquei patins català, on l’equip masculí va aixecar la Copa de la Princesa, el primer gran títol en la història d’un club que just aquest any festeja el vintè aniversari.

La bona campanya que porta el conjunt que dirigeix Jordi Expósito, enquadrat al grup sud de l’OK Lliga Plata, pot culminar-se d’aquí a unes setmanes aconseguint un dels objectius que persegueix des de fa tres anys, ascendir a la màxima categoria, en la qual ara hi ha el Lleida Llista, i competir amb els grans com Barça, Liceo o Reus Deportiu. Ara mateix els de Sito, que no han perdut ni un sol partit dels que han disputat, compten amb vuit punts de renda sobre el segon classificat, el Lloret, quan només en queden divuit en joc. I per si això fos poc, l’equip femení, que la temporada passada va baixar de l’OK Lliga, té gairebé assegurada la presència al play-off per recuperar la màxima categoria.“Per a nosaltres el súmmum seria que els dos equips poguessin pujar a l’OK Lliga, però això és un somni. Ser dels pocs clubs a tenir dos equips a la màxima categoria seria una cosa increïble tant per al club com per a una població de només 6.500 habitants”, assenyala la presidenta del club, Mari Mata, que va respondre amb un rotund no davant la possibilitat de vendre la plaça d’un dels equips. “Estem treballant per poder aconseguir ingressos d’on sigui, fins i tot de sota de les pedres, per assumir els dos ascensos si s’aconsegueixen”, assegura.

El club també ha crescut per sota i ja supera el centenar llarg de fitxes, amb un total de disset equips, tretze dels quals de base. “La nostra línia és ser un club en què la base sigui molt forta, no només centrar-se en el primer equip, perquè no tenim capital per poder mantenir un primer equip amb jugadors de fora”, va sentenciar.

El club es beneficiarà del nou complex del Parc del Graó

El creixement que està tenint l’Hoquei Alpicat a nivell d’equips comporta un problema davant de la falta d’instal·lacions. Ara molts equips de base han de compartir pavelló i alguns s’entrenen en una pista exterior cedida per l’institut que no és adequada per a l’hoquei. Aquesta situació millorarà de cara a la temporada vinent amb la inauguració prevista per al setembre del renovat complex del Parc del Graó.L’ajuntament d’Alpicat invertirà 2,4 milions d’euros a remodelar el complex esportiu, que inclou l’ampliació de la coberta ja existent i el tancament perimetral, a més de la construcció d’un edifici auxiliar per a vestidors, magatzem i infermeria, així com una petita zona de grades. La nova instal·lació tindrà les dos pistes de pàdel ja existents, que seran les primeres cobertes de caràcter municipal de la província de Lleida, i n’incorporarà dos més, una de pensada per al bàsquet i voleibol i una altra per a l’hoquei. La superfície total de la instal·lació serà de 3.000 metres quadrats.