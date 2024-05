Així quedarà la plaça que s'habilitarà al solar de l'antiga comissaria de Sant Martí de Lleida

Un avantprojecte arquitectònic al qual ha tingut accés aquest diari preveu convertir el solar de l’antiga comissaria del carrer Sant Martí en una plaça amb diversos usos. El pla, subjecte a canvis, planteja estendre la massa vegetal del turó cap a la trama urbana, la qual cosa vincularia els espais verds de la zona. El disseny busca la “connexió entre espais públics”, fent l’espai “diàfan, permeable i flexible”.

Recreació virtual de la nova plaça, amb accesos des dels carrers Sant Martí i Onofre Cerveró..

Així mateix, el nou espai permetria la “multiplicitat d’usos culturals”, aprofitant la connexió amb equipaments propers com l’Orfeó Lleidatà i el Centre d’Art la Panera. Així, l’espai podria convertir-se en un amfiteatre, aprofitant el desnivell natural del terreny i els diferents “pisos” projectats com a graderies. De fet, crear una plaça d’ús públic amb un amfiteatre va ser una petició que l’Orfeó Lleidatà –que és just al costat– va fer a l’ajuntament el febrer passat. “Es potencia la rellevància dels equipaments associant un espai públic ampli annex on es podran desenvolupar diverses activitats”, indica l’avantprojecte.

El pla preveu accessos a la plaça des del carrer Sant Martí, amb una connexió amb la plaça de la Panera, així com un nou accés des del carrer Onofre Cerveró. Les corbes topogràfiques articularien l’espai, afavoririen els fluxos accessibles i solucionarien les diferències d’altura sense interferir en la continuïtat de l’espai, segons s’afirma al document. L’avantprojecte inclou un àmbit total d’actuació de 3.000 metres quadrats, amb una plaça de 650 m² i un espai per situar un escenari de 160 m².La nova plaça ocuparia l’espai on va estar l’antiga comissaria de la Policia Nacional fins al 2011, quan va deixar de funcionar. La Paeria va comprar la parcel·la el 2020 i va enderrocar l’edifici el març del 2022 a causa del seu mal estat.