Junts ganaría en Lleida con 6 escaños y el PSC en Catalunya, pero con mayoría soberanista

Junts revalidaría su victoria en Lleida en las elecciones del próximo día 12 con más claridad que en 2021 al ganar un escaño y sumar 6, mientras que el PSC haría lo propio en toda Catalunya, con entre 36 y 38 diputados (ahora tiene 33), pero las fuerzas independentistas sumarían la mayoría absoluta en el Parlament. Este es el resultado de un estudio de intención de voto efectuado por la empresa Infortécnica entre los meses de marzo y abril con 826 entrevistas telefónicas.

A nivel de Lleida, prevé que la lista de Junts que encabeza Jeannine Abella obtendría una clara victoria, ya que aparte de lograr un diputado más, la candidatura de ERC, que vuelve a liderar Marta Vilalta, perdería uno y se quedaría en 4. Por su parte, el PSC, en el que también repite Òscar Ordeig como número uno, mantendría como mínimo los 3 actuales y optaría a sumar otro que le permitiría empatar con Esquerra. Por lo que respecta al resto de formaciones, tanto Vox como CUP -que ahora tienen un escaño cada una- y el PP cuentan con posibilidades de obtener representación, especialmente los populares y los ultras de Vox, mientras que la CUP tendría más dificultades para superar el 3% mínimo necesario de los sufragios válidos.

Por lo que respecta al conjunto de Catalunya, los socialistas no solo ganarían en votos como en 2021, sino también en escaños, al pasar de 33 a una horquilla de entre 36 y 38. En segunda posición y a escasa distancia quedaría Junts con 35 o 36 escaños, cuando ahora tiene 32, y se impondría claramente entre las fuerzas independentistas, ya que Esquerra sufriría un significativo descenso al pasar de 33 diputados a 26- 27. La tercera fuerza independentista que ahora tiene representación, la CUP, retrocedería de 9 escaños a 6 o 7. Con estos resultados, el bloque independentista tendría muchas opciones de mantener la mayoría absoluta en el Parlament, ya que solo quedaría por debajo si cada una de estas tres fuerzas registrara el peor resultado previsto. Asimismo, el estudio da opciones a la ultraderechista Aliança Catalana de entrar en el Parlament, con una horquilla de 0-3 escaños, todos por Barcelona.

Así pues, las opciones del líder del PSC, Salvador Illa, de presidir la Generalitat pasarían porque no hubiera unidad entre el bloque independentista. En caso contrario, el presidenciable de Junts, Carles Puigdemont, sería el que tendría las máximas posibilidades en detrimento del de ERC y actual presidente, Pere Aragonès.

La tendencia de las otras fuerzas que ahora están en el Parlament es muy diversa. Así, Comuns Sumar va a la baja y el estudio le concede una horquilla de 4-6 escaños, cuando ahora cuenta con 8. Vox también bajaría de 11 a 9-10 y peor le iría a Cs, actualmente con 6 diputados, ya que todo apunta que se quedará fuera de la cámara y solo tiene alguna opción de lograr representación por Barcelona. Su caída beneficiaría al PP, que pasaría de 3 escaños a 9 o 10.

No obstante, uno de cada cuatro encuestados todavía no ha decidido si votará y a quién, y algo más del 20% no acudirá a las urnas.