Halcones para reducir palomas

Un halcón sobrevoló ayer las calles de Benavent de Segrià dentro de las actuaciones que ha empredido el ayuntamiento para reducir la población de palomas, según explicó el alcalde, Antoni Carré. La pasada semana se hizo una primera prueba pero, a partir de ahora y por un periodo de dos meses, la empresa de Tarragona contratada vendrá una vez al mes para hacer volar aves de presa. Dichas actuaciones se basan en el uso de técnicas naturales y ecológicas mediante vuelos de halcones, águilas y otras aves rapaces para que hagan vuelos bajos por la población, ya que cuando las palomas las detectan emigran, puesto que representan un peligro en los periodos de nidificación.

El consistorio ha emitido un bando pidiendo a los vecinos que no las espanten si las ven volar y que tampoco las toquen. También incide en que se cierren las ventanas y possibles accesos abiertos en las viviendas que no están habitadas.Carré remarcó que el consistorio ya ha puesto en marcha otras actuaciones como la captura de palomas con jaulas para reducir la población, aunque remarcó que hay zonas del pueblo donde no se pueden instalar, como es el caso de la zona de viviendas unifamiliares, por lo que se ha buscado una nueva alternativa. El alcalde incidió en que el uso de halcones es disuasorio ya que en ningún caso se promueve la captura de las palomas, que se hace mediante las jaulas y un proceso en las que se eliminan mediante técnicas ya legalizadas. La sobrepoblación de palomas ha motivado quejas vecinales por la suciedad en las calles y la degradación de elementos arquitectónicos de los edificios, tanto viviendas como de intererés arquitectónico.