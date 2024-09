El ayuntamiento de Alcarràs detecta un intento de estafa a través de WhatsApp

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alcarràs sufrió hace unas semanas un intento de estafa a través de WhatsApp. El alcalde, Gerard Companys, explicó que los estafadores suplantaron la identidad de un carpintero local a quien el consistorio había encargado crear una vitrina de trofeos para el Futbol Club Alcarràs, con motivo de su centenario. “La concejala recibió un WhatsApp del supuesto carpintero donde le decía que para poder empezar a hacer la vitrina, antes tenía que recibir el pago. Aunque el mensaje provenía de un teléfono móvil desconocido, contenía muchos detalles que coincidían con la realidad, incluido el nombre real del proveedor. Luego también me llegaron a mí los mismos mensajes y, cuando decía que me pasaría por el taller para hablar del tema en persona, siempre ponían alguna excusa. Hubo varias cosas que no encajaban y que nos hicieron sospechar. Tras contactar con el verdadero carpintero, con quien habíamos trabajado en ocasiones anteriores, vimos que era una estafa y lo denunciamos a la Policía Local. Todo quedó en una anécdota. Creemos que pudieron infectar algún móvil y que de allí debían conseguir toda la información acerca de las vitrinas”, explicó el alcalde de este municipio del Segrià.