L’ajuntament d’Alcarràs detecta un intent d’estafa a través de WhatsApp

L’ajuntament d’Alcarràs va patir fa unes setmanes un intent d’estafa a través de WhatsApp. L’alcalde, Gerard Companys, va explicar que els estafadors van suplantar la identitat d’un fuster local a qui el consistori havia encarregat crear una vitrina de trofeus per al Futbol Club Alcarràs, amb motiu del seu centenari. “La regidora va rebre un whatsapp del suposat fuster en què li deia que per poder començar a fer la vitrina, abans havia de rebre el pagament.

Tot i que el missatge provenia d’un telèfon mòbil desconegut, contenia molts detalls que coincidien amb la realitat, inclòs el nom real del proveïdor. Després també em van arribar a mi els mateixos missatges i, quan deia que passaria pel taller per parlar del tema en persona, sempre posaven alguna excusa. Hi va haver diverses coses que no encaixaven i que ens van fer sospitar.

Després de contactar amb el veritable fuster, amb qui havíem treballat en ocasions anteriors, vam veure que es tractava d’una estafa i ho vam denunciar a la Policia Local. Tot va quedar en una anècdota. Creiem que van poder infectar algun mòbil i que d’allà havien aconseguit tota la informació sobre les vitrines”, va explicar l’alcalde d’aquest municipi del Segrià