Una altra víctima a Lleida de la suplantació de compte de WhatsApp: "vaig perdre 930 euros en tres minuts"

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Estela, una veïna de Lleida, es va convertir en víctima d’una estafa de suplantació de compte de WhatsApp el mes de maig passat. Els estafadors van aconseguir aconseguir el compte del seu pare després d’enviar-li un missatge fent-se passar per un amic, a qui prèviament també li havien suplantat la identitat digital.

El missatge deia: "Hola, em pots fer un favor?", i després sol·licitaven reenviar un codi al·legant problemes per fer-ho. Encara que l'Estela s'hi va negar, el seu pare va caure en la trampa i li van robar el compte. A partir d’aquell moment, els ciberdelinqüents van començar a enviar missatges a tots els contactes de la víctima, incloent números no guardats a l’agenda però presents en altres grups de WhatsApp.

Fins que van arribar a ella. Quan l'Estela va rebre el missatge amb el número i foto de perfil del seu pare, no va sospitar res. Li demanaven de fer un Bizum per realitzar un pagament, proporcionant un número de telèfon i un concepte amb el nom del seu pare. L'Estela i el seu marit van realitzar dos transaccions per 490€ i 470€, respectivament. Després del segon pagament, van començar a dubtar i van contactar amb el pare, qui va confirmar no haver enviat cap missatge.

Denúncia i falta de cobertura bancària

L'Estela va anar a denunciar als Mossos d’Esquadra, però li van donar cita prèvia per a tres dies després. En consultar amb el banc sobre la possibilitat de recuperar els diners, li van informar que en tractar-se d’un Bizum voluntari no estava cobert. "Jo vaig perdre 930 euros en tres minuts", lamenta l'Estela.

Els estafadors van continuar enviant missatges a altres contactes del pare, creant una cadena de suplantació d’identitats. Fins i tot oferien un número de compte per a transferències als qui no tinguessin Bizum. Adaptaven l’idioma segons l’utilitzat per la víctima, passant del castellà el català quan l'Estela canviava de llengua.

Conscienciació i mesures de seguretat

Després de patir aquest frau, l'Estela va compartir la seua experiència en xarxes socials per advertir-ne d’altres. A la seua família han adoptat mesures de seguretat digital, com l’ús d’una paraula clau en els missatges. Pocs dies després, la seua mare va rebre una trucada fraudulenta fent-se passar per una empresa elèctrica, però gràcies a l’alerta va poder evitar caure en la trampa en buscar el número a Google.

Augment de les estafes per suplantació a Espanya

Segons dades de l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI), el 2021 es van registrar més de 130.000 incidents de ciberseguretat a Espanya, un 20% més que l’any anterior. Les estafes per suplantació d’identitat, com la soferta per l'Estela, representen una part significativa d’aquests delictes.

Així mateix, el 2023 les denúncies per estafes van augmentar un 82% a Lleida respecte a 2019.

L’OSI recomana extremar precaucions davant de missatges sospitosos, evitar facilitar dades personals o realitzar pagaments sense verificar plenament la identitat del sol·licitant. És crucial conscienciar la població sobre aquestes amenaces i fomentar bones pràctiques de seguretat digital.