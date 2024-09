Nous casos d'estafes per Internet a Lleida, per venda de productes per WhatsApp i webs falses

Els casos per estafa no paren de créixer. Després de saber-se el cas d’un veí de Lleida al qual van suplantar el compte de WhatsApp per demanar diners als seus contactes, més estafats s’han posat en contacte amb SEGRE per explicar el seu cas. Així, un veí de Lleida denuncia que fa dos anys va ser víctima d’una estafa al vendre un patinet elèctric a través de la plataforma Wallapop.

Diego va relatar que un dia va rebre un missatge que li comunicava que hi havia una persona interessada en el seu patinet. “Em preguntaven quan havien de recollir el patinet i que indiqués el meu número de compte. Ho van fer a través de WhatsApp dient que hi havia una incidència amb el pagament a través de Wallapop”, assegura. “Ho va fer tot amb pressa perquè tenia poca bateria i em van prendre 1.400 euros de la visa”, assenyala. Diego va denunciar el seu cas als Mossos d’Esquadra.

Així mateix, Carolina, una veïna de Lleida, va compartir ahir amb SEGRE, com va publicar en l’edició digital, la seua experiència com a víctima d’una estafa al llogar un apartament a Tarragona a través d’una pàgina web que imitava la plataforma Booking. La família va perdre 1.000 euros. Segons el seu testimoni, l’oferta semblava atractiva i fiable, amb fotografies convincents i una descripció detallada.

No obstant, una setmana abans de la data prevista, no van poder contactar amb el suposat propietari. Al consultar amb Booking, els van confirmar que la reserva no existia i que havien estat víctimes d’una pàgina web falsa. En aquest cas, van trobar l’anunci mentre buscaven a Google un lloguer de llarga durada a Tarragona. La sofisticació de l’estafa era tal que el procés semblava professional, fins i tot amb l’enviament d’un pin de confirmació. Els estafadors van recollir dades personals i els 1.000 euros de la reserva. Al denunciar els fets, asseguren que els Mossos els van dir que només a Lleida sis o set persones més havien patit la mateixa estafa.

El 2023, les denúncies per estafes van augmentar un 82% a Lleida respecte al 2019.