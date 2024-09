Estafes per Internet: la falsa web de Booking i els 1.000 euros que va perdre una família de Lleida

Carolina, una dona de Lleida, ha compartit amb SEGRE la seva experiència com a víctima d'una estafa en llogar un apartament a Tarragona a través d'una web que imitava la plataforma Booking. La família va perdre 1.000 euros en l'engany del que havien de ser les seves vacances.

Segons el seu testimoni, l'oferta semblava atractiva i fiable, amb fotografies convincents i una descripció detallada. No obstant, una setmana abans de la data prevista, no van poder contactar amb el suposat propietari. En consultar amb Booking, els van confirmar que la reserva no existia i que havien estat víctimes d'una pàgina web falsa.

Modus operandi dels estafadors

Els estafadors creen webs que imiten perfectament portals legítims de lloguer turístic, com Booking. Un cop han recaptat els diners de les reserves fraudulentes, tanquen ràpidament la pàgina. En el cas de Carolina, van trobar l'anunci mentre buscaven a Google un lloguer de llarga durada a Tarragona.

La sofisticació de l'estafa va ser tal que tot el procés semblava professional, fins i tot amb l'enviament d'un pin de confirmació. Els estafadors van recollir dades personals com el nom, correu electrònic i telèfon, a més dels 1.000 euros de la reserva.

Denúncies i recomanacions

Carolina i la seva família no van ser les úniques víctimes. En denunciar els fets, els Mossos d'Esquadra els van informar que, només a Lleida, sis o set persones més havien patit la mateixa estafa. La policia va recollir les seves dades per fer una denúncia conjunta i enviar-la al jutjat, mentre s'espera la resolució del cas.

Segons asseguren els afectats, és probable que hi hagi més afectats que encara no han denunciat. Davant d'això, es recomana extremar les precaucions en realitzar transaccions per internet, verificar sempre la legitimitat de les ofertes i ser cautelós amb les dades personals i pagaments en línia.

Booking no es responsabilitza de les estafes externes

Des de Booking han lamentat la situació, però asseguren que no poden fer-se responsables d'estafes realitzades fora de la seva plataforma. Insisteixen en la importància de realitzar les reserves sempre a través del seu web oficial i desconfiar d'ofertes sospitosament econòmiques o anuncis que redirigeixin a altres pàgines.

Les estafes per internet són cada cop més freqüents i sofisticades. Segons dades de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta, el 2021 es van registrar a Espanya més de 10.000 denúncies per frau en línia, un 30% més que l'any anterior. Els sectors més afectats són el comerç electrònic, el lloguer vacacional i la compravenda de segona mà.

Per evitar caure en aquests enganys, és essencial verificar sempre la URL del web, buscar segells de confiança i llegir amb atenció les condicions de contractació. En cas de dubte, és recomanable contactar directament amb l'empresa o portal implicat abans de facilitar qualsevol dada o realitzar pagaments.

Les estafes per internet en el lloguer turístic són un problema creixent. La creació de webs fraudulentes que imiten portals legítims permet als delinqüents robar dades i diners a usuaris desprevistos. Per prevenir-ho, cal extremar les precaucions, verificar sempre la legitimitat de les ofertes i denunciar qualsevol cas d'estafa a les autoritats competents.

Estafa de la web falsa

L'estafa que descriu Carolina es coneix com a estafa de lloguer fals. Aquest tipus d'estafa implica la creació de pàgines web falses que imiten plataformes de lloguer reconegudes, com Booking, per atraure víctimes i fer-les pagar per allotjaments inexistents. A continuació, es detallen les característiques clau d'aquest tipus d'estafa:

Pàgina Web Falsa: Els estafadors creen una rèplica exacta d'una plataforma de lloguer de renom, com Booking, fent que sembli completament legítima.

Anunci Enganyós: Publiciten un apartament o casa de vacances amb fotos atractives i preus molt competitius per atreure les víctimes.

Procés de Reserva Simulat: Ofereixen un procés de reserva aparentment normal, incloent l'enviament de confirmacions i pins de reserva, per fer que tot sembli autèntic.

Pagament Avançat: Demanen un pagament avançat per assegurar la reserva. Aquest pagament es realitza sovint mitjançant transferència bancària o altres mètodes difícils de rastrejar i recuperar.

Incomunicació: Un cop fet el pagament, els estafadors deixen de respondre trucades i missatges, desapareixent amb els diners.

Dades Personals Robades: A més dels diners, els estafadors poden recopilar informació personal de les víctimes, com el nom, el correu electrònic i el número de telèfon, per utilitzar-los en futurs fraus.

Aquest tipus d'estafa és especialment perjudicial perquè no només implica la pèrdua de diners, sinó també la potencial vulneració de la privacitat de les víctimes. És important estar alerta i prendre mesures per verificar l'autenticitat dels anuncis de lloguer abans de realitzar qualsevol pagament o compartir informació personal.