Alerta de frau per Internet: Com van obtenir les meves dades personals?

Un nou cas d'intent d'estafa telefònica que ens explica el testimoni d'una dona que ha compartit la seva experiència amb SEGRE. L'afectada explica que va rebre una trucada aparentment normal sobre la seguretat de les estafes per Internet, però aviat va descobrir que es tractava d'un engany.

Segons el relat de la víctima, la persona que va trucar es va identificar com a membre de l'equip d'antifrau del BBVA. Per fer-se passar per un treballador legítim, el presumpte estafador va proporcionar dades personals de l'afectada, com el seu nom, cognom i altres detalls privats. Li va informar que havien detectat dos moviments sospitosos al seu compte relacionats amb compres a Amazon. Afortunadament, quan l'afectada va mencionar que consultaria el cas amb un conegut del sector bancari, l'estafador va penjar la trucada i no va tornar a contactar-la.

L'origen de les dades personals

Un dels aspectes més inquietants d'aquest cas és la quantitat de dades personals que els estafadors tenien sobre la víctima. Nom, cognoms, adreça i fins i tot detalls de la targeta bancària. Després de reflexionar sobre l'incident, l'afectada va recordar un altre intent d'estafa que havia patit anteriorment, aquesta vegada per part d'una suposada treballadora d'Endesa.

Al maig, la dona va rebre una trucada d'una persona que afirmava ser d'Endesa. Li va comunicar que, si no confirmava un canvi de comercialitzadora, es quedaria sense subministrament elèctric immediatament. L'estafadora va proporcionar dades personals recents de la víctima, possiblement obtingudes d'un atac a la base de dades d'Endesa. Amb un discurs ben organitzat i professional, va convèncer l'afectada perquè proporcionés el seu número de compte bancari i detalls de la targeta per realitzar el canvi de comercialitzadora.

Senyals d'alarma i prevenció

Després de finalitzar la trucada, la víctima va rebre un SMS sospitós de la suposada nova comercialitzadora (veure imatge). Aquest fet la va alertar i, en lloc de clicar a l'enllaç proporcionat, va trucar al banc per cancel·lar el compte. L'estafadora va intentar contactar-la insistentment durant una setmana, fins que l'afectada va decidir bloquejar-la.

Aquesta experiència posa de manifest la sofisticació de les estafes per Internet i la importància de mantenir-se alerta davant trucades inesperades, fins i tot quan semblen provenir de fonts legítimes. Les dades personals són cada vegada menys segures, inclús en llocs que haurien de garantir la màxima confiança.

Consells per evitar ser víctima d'estafes telefòniques

No proporcionis informació personal o financera per telèfon, especialment si la trucada no ha estat iniciada per tu.

Verifica sempre la identitat de la persona que truca i l'empresa que representa.

Si tens dubtes, penja i contacta directament amb l'empresa a través dels canals oficials.

Mantén-te informat sobre les últimes tècniques d'estafa i comparteix la informació amb familiars i amics.

Recordem que davant qualsevol sospita d'intent d'estafa, és crucial actuar amb rapidesa i contactar amb les autoritats pertinents. Només estant alerta i prenent les precaucions necessàries podrem protegir-nos d'aquests fraus cada vegada més sofisticats.