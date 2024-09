Un lleidatà denuncia una estafa massiva al suplantar-li el compte de WhatsApp i robar més de 5.000€

El Joel és un veí de Lleida que el febrer passat va ser víctima d’una estafa per suplantació del seu compte de WhatsApp. Una vegada els ciberdelinqüents van aconseguir el número de l’aplicació, van enviar missatges als seus contactes per demanar diners a través de Bizum simulant que tenia un problema urgent. L’afectat va assenyalar ahir a RAC1 i a SEGRE que hi ha desenes d’afectats, inclosos veïns del bloc de pisos on viu el seu pare.

Els Mossos d’Esquadra, que ja han aconseguit identificar el presumpte autor de l’estafa, assenyalen que de moment només han rebut dos denúncies, una a Banyoles per 695 euros i una altra a Sant Cugat, per 490. El Joel assegura que molts dels afectats no ho han volgut denunciar i els anima a fer-ho. Segons va explicar, va rebre un missatge des del número de la presidenta de la comunitat del bloc del seu pare, que en aquell moment estava ingressat a l’Arnau, per enviar-li l’acta de la reunió de veïns. “Em demanava que li enviés un codi (que va resultar el de verificació de WhatsApp) per rebre l’acta, que nosaltres ja estàvem pendents que enviessin. L’hi vaig donar i immediatament em van expulsar del meu compte”, va relatar.

Una hora després, va afegir, va rebre un missatge per Instagram d’una amiga que l’alertava que l’havien suplantat. “Vaig rebre trucades d’amics preguntant-me si m’havien arribat els diners que els havia demanat, que no havia estat jo, i vaig intentar contactar amb tots els que vaig poder per avisar-los, però no vaig arribar a tothom”, va lamentar. “Vaig trucar a la presidenta de la comunitat i ella em va dir que també li havien fet la mateixa estafa”, va denunciar. La persona que s’havia apropiat del seu compte, va afirmar el Joel, havia contactat amb 30 persones de la seua agenda.

A alguns els van demanar diners i a altres, el codi de WhatsApp, per suplantar-los al seu torn els comptes. “Calculo que aquesta persona va estafar més de 5.000 euros, però la majoria dels afectats no han denunciat”, va assenyalar. Mentrestant, la Unitat d’Investigació dels Mossos de Girona ha identificat la persona, resident a Madrid, que és la titular del compte al qual anaven els diners enviats via Bizum.

Més casos

18 intents de pagaments de 100 € en una compra online

En la seua edició digital, SEGRE va recollir ahir el testimoni d’altres víctimes d’estafa. En un dels casos el Sergi, un veí de Lleida, explica com ha estat víctima d’un phishing, que consisteix en la suplantació d’identitat d’empreses o entitats de confiança per obtenir dades. Tot va començar quan el Sergi va fer una comanda a través del web de Carrefour. Va rebre un SMS indicant-li que faltaven dades de l’adreça d’enviament i va accedir a un enllaç. També li van demanar les dades de la targeta de crèdit. Els estafadors van intentar fer càrrecs de 100 euros en gasolineres de Teià, al Maresme. En total, es van comptabilitzar 18 intents, dels quals 2 es van fer efectius, suposant una pèrdua de 200 euros per a la víctima.

Intent de robatori fent-se passar per Wallapop

Un lleidatà de 41 anys, que havia tingut una botiga d’informàtica i que és expert en aquests casos, explica com va viure una traumàtica experiència després d’un intent d’estafa a través de WhatsApp per estafadors que s’havien passar per Wallapop. Els fets van tenir lloc el 2021 quan va rebre un missatge suposadament enviat per la plataforma de compravenda per confirmar les ubicacions del seu dispositiu. Posteriorment, va rebre un correu electrònic amb un exploit, una tècnica que suplanta una entitat o empresa per robar-li la contrasenya.

Roben 4.600 € a una octogenària al suplantar Amazon

Una veïna de Lleida de 80 anys ha estat víctima d’una estafa telefònica en la qual els delinqüents s’han fet passar per agents d’Amazon per robar-li 4.600 euros del compte. Segons va explicar la seua filla, a finals de juliol va rebre una trucada en la qual li informaven d’una compra de 900 € a Amazon que no havia fet. Els estafadors li van dir que era un error i que li tornarien els diners, així es van guanyar la seua confiança fins que li van enviar un enllaç per WhatsApp per descarregar una aplicació. D’aquesta forma, en realitat els permetia controlar remotament el mòbil de la víctima. Així, van obtenir les seues contrasenyes de les aplicacions bancàries i van fer una transferència de 4.600 euros des del seu compte.