Estafadors suplanten la identitat d'Amazon i buiden el compte bancari d'una dona de 80 anys de Lleida

Una veïna de Lleida de 80 anys ha estat víctima d'una sofisticada estafa telefònica en la qual els delinqüents s'han fet passar per agents d'Amazon per robar-li 4.600 euros del seu compte bancari. L'engany ha combinat diverses tècniques, com el phishing telefònic, l'enginyeria social i el control remot del dispositiu mòbil de la víctima.

Segons ha explicat la filla de l'afectada, Anna, a SEGRE, tot va començar a finals de juliol amb una trucada en què se l'informava d'una suposada compra de 190 euros a Amazon que no havia realitzat. Els estafadors van convèncer la dona que la transacció era un error i que procedirien a retornar-li els diners.

Amb aquesta excusa, els impostors es van guanyar la confiança de la víctima fins que li van enviar un enllaç per WhatsApp des d'on havia de descarregar una aplicació. Aquesta app, juntament amb una altra que també li van demanar instal·lar, en realitat permetia als delinqüents controlar remotament el mòbil de la dona.

A través d'aquest accés il·legítim, els estafadors van obtenir les contrasenyes de les aplicacions bancàries de la víctima i van realitzar una transferència de 4.600 euros des del seu compte de La Caixa.

Senyals d'alerta i reacció ràpida

La víctima va començar a sospitar quan li van demanar una foto del DNI i altres dades personals. En aquest moment, va tallar la comunicació i va anar a un caixer, on va descobrir el robatori. Immediatament, va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.

Inicialment, el banc no garantia el retorn dels diners, ja que la transferència semblava voluntària. No obstant això, gràcies a la denúncia policial, l'entitat va poder anul·lar l'operació dins de les primeres 48 hores, tal com preveu la llei en aquests casos.

Mesures de protecció postestafa

Després de l'incident, la família ha pres mesures per protegir els comptes de la víctima, com limitar les quantitats màximes de transferència i utilitzar una guardiola del banc per a una part dels estalvis. La filla lamenta que, per a una persona gran, aquest tipus d'estafa pugui deixar-la en una situació precària, amb només 40 euros al banc i dificultats per afrontar despeses bàsiques.

Recomanacions dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra recorden la importància de no proporcionar informació personal ni instal·lar aplicacions de fonts desconegudes. En cas de rebre trucades o missatges sospitosos, recomanen contactar directament amb les empreses per verificar-ne l'autenticitat.

Anatomia d'una estafa multimètode

Aquest cas il·lustra com els ciberdelinqüents combinen diverses tècniques per enganyar les víctimes i accedir a la seva informació confidencial:

Phishing telefònic ( vishing ) : Suplantació d'identitat d'empreses per guanyar la confiança de la víctima.

: Suplantació d'identitat d'empreses per guanyar la confiança de la víctima. Enginyeria social : Ús de la persuasió i la manipulació emocional per fer actuar la víctima en contra dels seus interessos.

: Ús de la persuasió i la manipulació emocional per fer actuar la víctima en contra dels seus interessos. Control remot : Instal·lació d'aplicacions malicioses que permeten el control del dispositiu de la víctima.

: Instal·lació d'aplicacions malicioses que permeten el control del dispositiu de la víctima. Accés il·legítim a comptes: Obtenció de contrasenyes per accedir a aplicacions bancàries i realitzar transferències no autoritzades.

La combinació d'aquestes tècniques fa que aquest tipus d'estafa sigui especialment perillosa i difícil de detectar fins que és massa tard. Per això, és crucial extremar les precaucions i desconfiar sempre de les comunicacions no sol·licitades que demanin informació personal o instal·lar programari desconegut.