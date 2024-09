Així va ser l'intent d'estafa a un home de Lleida a través de WhatsApp fent-se passar per Wallapop

Un lleidatà de 41 anys ha estat víctima d'un intent d'estafa a través de WhatsApp per part de ciberdelinqüents que es feien passar per la popular plataforma de compravenda Wallapop. L'home, que havia tingut una botiga d'informàtica i era força expert en aquests casos, explica a SEGRE com va viure aquesta traumàtica experiència que l'ha marcat profundament.

Tot va començar l'any 2021 quan va rebre un missatge de WhatsApp suposadament enviat pel servei tècnic de Wallapop. En el missatge, li demanaven que confirmés les ubicacions del seu dispositiu, al·legant que apareixia en tres llocs diferents: la seva ubicació habitual, Terrassa i altres indrets de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest missatge incloïa una sol·licitud per confirmar les seves dades personals.

Posteriorment, va rebre un correu electrònic amb un exploit, una tècnica que suplanta una entitat o empresa per robar-li la contrasenya. La víctima va adonar-se que estava sent estafada quan Wallapop li va enviar un altre missatge per WhatsApp, en que va poder veure que es tractava d'un ciberdelinqüent que li volia robar les dades personals.

Denúncia a la policia i impacte emocional

L'home va aconseguir obtenir el correu electrònic utilitzat per l'estafador i va denunciar el cas a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, amb tots els detalls de converses i dades que havia arribat a recollir. Tot i les investigacions, encara no s'ha pogut identificar l'autor de l'estafa.

La situació va tenir un fort impacte emocional en la víctima, qui va requerir ingressos psiquiàtrics a causa del trauma viscut. "Tinc la sensació que m'han robat la identitat", declara. "És com si haguessin entrat a casa meva i m'haguessin robat".

Què és un exploit?

Un exploit és un codi, programa o tècnica que aprofita una vulnerabilitat en un sistema informàtic, aplicació o dispositiu per obtenir un accés no autoritzat, realitzar accions no desitjades o comprometre la seguretat del sistema. Els exploits són utilitzats sovint per atacants amb l'objectiu de provocar danys o obtenir informació sensible.

En el context de l'estafa que ha patit el testimoni, el terme "exploit" es refereix a un correu electrònic dissenyat per enganyar la víctima i robar-li la informació personal. Aquest correu electrònic podria contenir enllaços o fitxers que, en fer clic o obrir-se, desencadenen l'exploit, que a la seva vegada recull les dades confidencials de la víctima, com les contrasenyes o dades bancàries.

Mesures de seguretat per evitar estafes en línia

Aquest cas posa de manifest els perills de les estafes en línia i la necessitat de prendre mesures de seguretat per protegir les dades personals en les transaccions digitals. Algunes recomanacions per evitar ser víctima d'aquests fraus són:

No fer clic en enllaços sospitosos o desconeguts rebuts per correu electrònic o missatgeria instantània.

Desconfiar de missatges urgents o alarmistes que sol·liciten dades personals o financeres.

Verificar sempre l'autenticitat dels remitents abans de compartir informació sensible.

Mantenir actualitzats els sistemes operatius i programes antivirus dels dispositius.

Utilitzar contrasenyes segures i canviar-les periòdicament.

Si es sospita haver estat víctima d'una estafa en línia, és important contactar immediatament amb les autoritats competents i seguir els seus consells per minimitzar els danys i evitar futures incidències.