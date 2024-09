El testimoni d'una víctima d'una estafa de phishing a Lleida: 18 intents d'extracció de 100 euros

En Sergi, un jove resident a Lleida, ha estat recentment víctima d'una estafa per Internet coneguda com a "phishing". Aquesta modalitat de frau consisteix en la suplantació d'identitat d'empreses o entitats de confiança per part de ciberdelinqüents, amb l'objectiu d'obtenir dades privades de les víctimes i accedir als seus comptes bancaris.

Tot va començar quan en Sergi va realitzar una comanda online de peces per a un comandament de videoconsola a través de la pàgina web de Carrefour. Poc després, va rebre un SMS indicant-li que faltaven algunes dades de l'adreça d'enviament. Encara que inicialment va dubtar, finalment va accedir a l'enllaç proporcionat per completar la informació.

"Vaig entrar al meu perfil de Carrefour i, efectivament, faltaven dades. Així que vaig seguir les instruccions del missatge per afegir-les", explica en Sergi. No obstant això, els problemes van començar quan li van sol·licitar també les dades de la seva targeta de crèdit. Malgrat les seves sospites, l'endemà va rebre un avís conforme la seva targeta s'havia activat en un dispositiu Samsung desconegut.

18 càrrecs fraudulents de 100 euros

Les pitjors temors d'en Sergi es van confirmar quan el seu telèfon mòbil va començar a rebre notificacions d'operacions sospitoses. Els estafadors havien aconseguit accedir al seu compte i estaven intentant realitzar múltiples càrrecs de 100 euros en gasolineres de Teià (Maresme). En total, es van comptabilitzar 17 o 18 intents, dels quals 2 van ser finalment efectius, suposant una pèrdua de 200 euros per a la víctima.

Afortunadament, el banc d'en Sergi va detectar ràpidament els moviments inusuals i va procedir a bloquejar la targeta compromesa. Ara, amb la denúncia corresponent interposada davant els Mossos d'Esquadra, el jove lleidatà espera poder recuperar els diners sostrets i que s'esclareixi la identitat dels responsables.

El 'phishing', una amenaça creixent

Aquest cas s'emmarca en l'augment de les estafes per "phishing" registrat en els últims anys. Segons dades de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI), durant el 2020 es van detectar a Espanya més de 70.000 atacs d'aquest tipus, un 20% més que l'any anterior. Els experts alerten que els ciberdelinqüents són cada vegada més sofisticats i difícils de detectar, pel que és crucial extremar les precaucions.

Per evitar ser víctima d'aquestes estafes, es recomana desconfiar sempre dels missatges no sol·licitats que demanin dades personals o bancàries, encara que aparentment provinguin d'entitats legítimes. És important també verificar l'autenticitat dels remitents i no seguir enllaços sospitosos. En cas de dubte, el més prudent és contactar directament amb l'empresa o organisme en qüestió a través dels seus canals oficials.

El cas d'en Sergi il·lustra els riscos del "phishing" i la importància d'estar alerta davant possibles intents de frau online. Els ciberdelinqüents aprofiten la confiança dels usuaris en marques reconegudes per obtenir les seves dades i accedir als seus comptes. Només amb precaució i sentit comú es pot fer front a aquesta creixent amenaça.