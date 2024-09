Les denúncies per estafa es disparen un 82% en els últims quatre anys a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Operatiu policial del cas Forex, investigat per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida. - EP Operatiu policial del cas Forex, investigat per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida. - EP Operatiu policial del cas Forex, investigat per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida. - EP Operatiu policial del cas Forex, investigat per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida. - EP Operatiu policial del cas Forex, investigat per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida. - EP Operatiu policial del cas Forex, investigat per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida. - EP Operatiu policial del cas Forex, investigat per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida. - EP

Les comarques lleidatanes van registrar l'any passat un total de 5.751 denúncies per estafes. Una xifra que suposa una cada hora i mitja i que s'ha disparat un 82% respecte a abans de la pandèmia. La majoria es cometen a través d'internet. La Fiscalia demana castigar noves modalitats i els Mossos d'Esquadra insten a la prevenció.

Un missatge de WhatsApp en el qual una persona que afirma ser el teu fill et demana diners per afrontar una urgència. Si es paga, ja s’ha estat víctima d’una estafa. És el que es diu el frau del “fals fill en conflictes”, una de les múltiples estafes que han proliferat els últims anys i que han disparat les denúncies, sobretot després de la pandèmia. A les comarques lleidatanes, segons l’últim balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, l’any passat els casos coneguts d’estafa es van disparar un 82% respecte al 2019. El 2023, va tornar a registrar-se una xifra rècord, amb 5.751 denúncies. Això suposa que se’n tramita una cada hora i mitja, i vuit de cada deu es cometen a través d’internet.

Una enquesta del CIS del febrer passat assenyalava que el 47,5% dels entrevistats havia estat víctima d’estafa o d’intent l’últim any. De fet, a la província de Lleida, aquest tipus de delictes ja suposen el 25,7% del total d’investigats pels diferents cossos policials. “El món virtual és un gran avenç, però també té una part negativa derivada del mal ús de la tecnologia i les estafes arriben a afectar el dia a dia de la ciutadania amb l’ús de les targetes o la compravenda online”, assegura el subinspector Jordi Fadurdo, cap d’investigació de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià dels Mossos d’Esquadra. Entre les més habituals, o aquells les denúncies dels quals s’han incrementat, hi ha, a banda del “fals fill en conflictes”, la del fals militar. Fadurdo explica que l’estafador es fa passar per un soldat dels EUA que contacta amb la víctima a través de la xarxa i, després de mantenir diverses converses i fer-li creure que tenen una relació amorosa, li acaba sol·licitant diners per resoldre un problema. “Les víctimes poden arribar a demanar crèdits per milers d’euros per pagar”, adverteix.Malgrat que no hi ha un perfil específic de víctimes, els delinqüents, sobretot els que actuen a través d’internet, sí que trien certes característiques, depenent de l’engany. Segons les dades d’Interior, els majors de 65 anys que han patit una estafa han augmentat un 33% en un any a les comarques lleidatanes. El 2023, un total de 709 lleidatans de 65 anys o més havien estat víctimes d’un frau, davant de les 531 del 2022. Les xifres no han deixat de créixer els últims anys, també entre les ciberestafes, les víctimes de les quals en aquesta franja d’edat es van multiplicar per dos durant l’any passat. Una altra dada: de tots els ciberdelictes denunciats el 2023 a Ponent, més del 95% van ser per estafa.En la seua última memòria, la Fiscalia General de l’Estat apunta a un increment dels fraus tradicionals, però també dels informàtics, aquests últims “cada vegada més sofisticats” i en què els delinqüents “se serveixen dels diferents mitjans de comunicació online, com fòrums, xats o llocs web, per captar mitjançant tècniques d’enginyeria social les seues víctimes, mentre recorren a diversos instruments i argúcies per ocultar la seua identitat i assegurar-se la impunitat”. En la seua anàlisi dels reptes que suposa la ciberdelinqüència, el Ministeri Públic apunta a una falta de conscienciació dels usuaris sobre els riscos, la qual cosa els porta a no adoptar les mesures de seguretat necessàries. “Som massa confiats i la prevenció és l’arma més forta que tenim per lluitar contra aquests delictes”, apunta Fadurdo. Per aquest motiu, és habitual veure cada dia, i en tot moment, avisos per part dels cossos policials de diferents estafes i les mesures a prendre per evitar acabar sent una víctima. “Els negocis que t’ofereixen un duro a quatre pessetes, mala peça al teler, no ho facis. Hem de comprovar la veracitat de les web, consultar en fòrums les opinions abans de comprar, no proporcionar dades personals ni bancàries i no actuar amb pressa, que és l’eina que utilitzen els estafadors perquè caiguem en l’engany”, remarca Fadurdo. Un criteri que comparteix la Fiscalia, que enumera entre les propostes, a banda de tipificar delictes com els que utilitzen la intel·ligència artificial, apostar per l’educació sobre els riscos de la ciberdelinqüència, promoure la inversió en mesures de seguretat i protegir els drets de les víctimes.

Més inversió en ciberseguretat, més formació i educació, propostes de la Fiscalia Demanen retardar l’accés a les xarxes per evitar que siguin víctimes o autors de ciberdelictes

En la seua última memòria, la Fiscalia General de l’Estat insta a donar una resposta “contundent” a la ciberdelinqüència pel constant augment de les estafes online o els atacs cibernètics, en tant que demana castigar noves tipologies delictives com el deepfake: la manipulació d’imatges i vídeos amb intel·ligència artificial (IA) per suplantar la identitat d’altres persones. El maig passat, el bisbat d’Urgell va denunciar un vídeo que circulava per les xarxes socials en el qual se suplanta amb intel·ligència artificial la identitat de l’arquebisbe de l’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, per instar a invertir en petroli.

El Ministeri Públic subratlla que el crim cibernètic s’ha convertit en “una de les primeres amenaces per a la seguretat individual i col·lectiva a Espanya” i afegeix que “la seua constant evolució i sofisticació constitueix una gran preocupació per a la Fiscalia de l’Audiència Nacional, ja que exigeix una resposta legal i social contundent”, alhora que lamenta la falta de formació i eines per investigar aquests delictes.Així mateix, en la seua memòria, exposa que, a banda de l’increment de ciberdelictes com les estafes, els atacs cibernètics a infraestructures, el ciberespionatge o la difusió d’imatges íntimes sense consentiment, s’ha detectat un auge en la comissió de noves modalitats delinqüencials en l’àmbit virtual. Entre aquestes parla del ransomware, que consisteix en el segrest de dades amb finalitats extorsionadores. Els experts calculen que empreses i administracions lleidatanes han patit un centenar d’atacs cibernètics els últims quatre anys, encara que existeix una xifra negra perquè hi pot haver casos que no han estat denunciats. El 2021 hi va haver un atac cibernètic que va encriptar els servidors d’uns 90 despatxos professionals, mentre que el 2020 la Paeria de Cervera va ser víctima d’uns hackers que van suplantar la concessionària de la piscina coberta. Però n’hi ha hagut d’altres. El 2017, un virus va segrestar els arxius de l’ajuntament de Rialp per exigir un rescat al consistori per recuperar dades de facturació.Un altre ciberdelicte nou que demana castigar la Fiscalia és el criptojacking: la mineria il·legal de criptomonedes utilitzant dispositius de tercers. El 2023, els dispositius vulnerables a patir atacs cibernètics a les comarques lleidatanes van augmentar un 18,7%. Segons l’informe de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (Incibe), es van detectar a Lleida un total de 33.413 dispositius vulnerables, davant els 28.140 del 2022.En el cas dels menors, la Fiscalia General de l’Estat proposa retardar l’edat d’accés a les xarxes socials sense supervisió davant dels “moltíssims” delictes per als quals les fan servir, des d’aquells contra la intimitat o la llibertat sexual fins a coaccions, amenaces i estafes informàtiques. També destaca el ciberbullying. Un altre dels aspectes relacionats amb els menors i internet que s’assenyala a la memòria és la “realitat preocupant” de la captació del gihadisme. Assegura que són “un blanc fàcil” per a la propaganda extremista.

A mitjans de juliol, els Mossos d’Esquadra van detenir els dos socis d’una empresa de Cappont acusats d’estafar més de 300.000 euros a petits inversors. La investigació continua oberta, segueixen rebent denúncies i ja superen la vintena. Una de les víctimes hauria perdut al voltant de 70.000 euros.

Les indagacions es van iniciar al rebre una sèrie de denúncies relacionades amb inversions monetàries fallides. La denunciada era l’empresa dels dos investigats, que es publicitava com a banca d’inversió i que suposadament actuava com a mitjancera de les inversions.L’empresa investigada oferia als seus clients processos d’inversió de capital mitjançant assessors, activitat per a la qual no estaven autoritzats a desenvolupar al no constar registrada a la Comissió Nacional de Mercats de Valors (CNMV). Aquesta societat lleidatana va actuar com a mitjancera en l’adquisició de participacions amb una empresa externa, amb seu a Buenos Aires (Argentina). Suposadament, aquesta empresa externa transformava els diners dels inversors en criptomonedes, que van perdre valor i no van poder assumir la devolució dels diners reclamats pels inversors.L’any passat, la policia catalana també va iniciar la investigació d’una estafa milionària amb bitcoins que afectava veïns de la comarca del Pla d’Urgell. Una de les víctimes va denunciar haver perdut milers d’euros després de fer una inversió en criptomonedes. Una estafa financera similar a la del cas Forex, amb més de 17.000 víctimes a tot Espanya, la investigació del qual va ser dirigida per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida.

Quina mena d’estafes a través d’internet són les més habituals?

Tenim la del fals fill en conflictes, en què a través de WhatsApp els ciberdelinqüents contacten amb la víctima per aconseguir una quantitat de diners amb l’engany que el seu familiar té un problema. També la dels likes, on es capta sobretot gent jove, que, amb la promesa d’un treball, acaba convertint-se en mules aportant els seus comptes bancaris per canalitzar els diners de les estafes. I la del fals militar, en la qual enganyen amb una suposada relació a través d’internet per acabar demanant diners a la víctima.

N’hi ha d’altres?

Sí, aquelles a través de phishing, smishing i vishing en què es fan passar per personal de la teua entitat bancària amb l’objectiu d’aconseguir les teues dades personals. També la sextorsió, en la qual la majoria de les víctimes són homes, als quals graven mantenint una relació sexual per internet per exigir-los diners amb l’amenaça d’enviar les imatges als seus contactes. N’hi ha altres de més tècniques, que no han de fer-se per internet, com les de criptomonedes o falses inversions. En una, en la qual vam detenir dos persones, encara estàvem recollint denúncies.

Hi ha algun tipus de perfil de víctima?

En el fals fill o el fals militar, solen ser persones grans i que viuen soles, més vulnerables. En la dels likes, són joves, i en la sextorsió, homes de mitjana edat, encara que també hi ha dones. En la captació de dades bancàries, qualsevol pot arribar a ser víctima.

Es denuncien?

Gairebé totes les estafes amb targetes de crèdit sí, perquè és un requisit perquè el banc et torni els diners, però en la sextorsió és més difícil. Cal tenir en compte que en els casos de phishing, en què és la víctima la que, malgrat que enganyada, dona dades i claus d’accés a la seua banca online, el banc no es fa responsable.

Com es fa la investigació d’aquests delictes?

De vegades costa aconseguir una autorització judicial per accedir a dades personals si el perjudici econòmic per a la víctima no és molt elevat o greu [pot ser que la quantitat sigui baixa però que representi tota la pensió d’un jubilat, per exemple]. També cal tenir en compte que la majoria es cometen des d’altres països fora de la UE o des de mòbils en els quals han modificat la IP (adreça virtual).

S’ha reforçat el treball policial després de la pandèmia?

Els Mossos d’Esquadra vam crear l’any passat una regió policial virtual per lluitar contra aquesta criminalitat i nosaltres comptem amb un equip especialitzat en delictes informàtics.

Es tracta d’una delinqüència que va a l’alça?

Sí, cada vegada anirà a més perquè és més difícil perseguir-la i els delinqüents se senten més segurs.

I com la combatem?

La prevenció és la clau, hem de ser realistes. Som massa confiats i els ciberestafadors s’aprofiten de la bona voluntat, del fet que vols comprar alguna cosa, del caprici, i no et deixen pensar.

Detectat un ‘fill en conflictes’ al pagar 2.850 euros

Els Mossos d’Esquadra van detectar la setmana passada a Lleida un cas de l’estafa del fals fill en conflictes en què la víctima va acabar pagant 2.850 euros. Segons van explicar fonts policials, gràcies a tenir coneixement dels fets, els agents, amb l’ajuda de l’entitat bancària, van poder evitar que la víctima arribés a pagar als estafadors 7.000 euros, ja que li havien continuat reclamant diners després de la primera transferència.En aquests casos, Fadurdo explica que la col·laboració dels treballadors de les oficines bancàries és molt important “perquè coneixen la rutina dels seus clients i poden detectar situacions sospitoses”. Així va succeir la setmana passada quan els Mossos van arrestar un home i una dona acusats d’estafar i robar 4.900 euros a un veí d’Arbeca de 94 anys. En aquest cas, la investigació es va iniciar a l’agost després de tenir coneixement que un home d’edat avançada va patir unes extraccions fraudulentes del seu compte bancari i un robatori de diners al seu domicili. Agents de la Unitat d’Investigació de Mollerussa es van fer càrrec del cas al sospitar que el nonagenari pogués haver estat víctima d’un engany. Pel que sembla, una jove es va guanyar la confiança de l’home i, dies després, va anar a casa seua, on va aprofitar una distracció per robar-li 400 euros en efectiu i una llibreta bancària, amb la qual va fer fins a quatre extraccions de diners en diversos caixers.Es rep un missatge d’una persona que diu ser el teu fill i que té un problema pel qual necessita diners de forma urgent. Es coneix com l’estafa del “fals fill en conflictes”.Contacten per animar-te a invertir en criptomonedes i insisteixen per generar confiança. En altres estafes, és habitual que es demanin criptomonedes per dificultar la investigació.El delinqüent contacta amb la víctima a través d’internet, mantenen una relació sexual i, després, amenaça d’enviar les imatges als seus contactes si no paga una quantitat.