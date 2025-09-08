Les Torres del Cel de Lleida superaran el límit dels 45 metres i hauran de ser aprovades per l'AESA
L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha eximit la ciutat de Lleida de demanar-li autorització per construir qualsevol nou edifici.
L'ajuntament de Lleida indica que “en general, Lleida no compta amb edificis que superin la limitació de 45 metres”, però hi ha projectes en marxa que els sobrepassaran, per la qual cosa hauran de ser aprovats per AESA.
Raúl Ramírez
És el cas de les Torres del Cel, que Metrovacesa projecta al costat de la Llotja. Tindran 21 plantes, per la qual cosa superaran els 45 metres (equivalents a unes 15 plantes).
L’empresa va presentar l’avantprojecte a la Paeria aquesta setmana després de quatre anys bloquejat, tot i que cal destacar que ja va obtenir llicència d’obres el 2019.