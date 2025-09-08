Seguretat Aèria eximeix Lleida de demanar-li autorització per a qualsevol nou edifici
Continuarà exigint-la en els de més de 45 metres d’altura o que puguin afectar el trànsit d’avions d’Alguaire. Obtenir el vistiplau de l’ens estatal retardava els tràmits urbanístics fins a 4 mesos
L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha eximit la ciutat de Lleida de demanar-li autorització per construir qualsevol nou edifici. Promotors i ajuntament havien estat obligats a fer-ho durant els últims 15 anys per edificar i per aprovar nous plans urbanístics. El motiu va ser l’obertura el 2010 de l’aeroport d’Alguaire, que va fer necessari verificar que les noves construccions no suposarien un perill per al trànsit d’avions. Aquestes comprovacions es van aplicar des d’aleshores tant a grans blocs d’habitatges com en cases i magatzems d’una sola planta. Obtenir el vistiplau d’AESA suposava a la pràctica retards de fins a quatre mesos en la concessió de llicències d’obres, segons va corroborar la Paeria, que va valorar que l’exempció “beneficia àmpliament el desenvolupament urbanístic local”.
Les àrees d’exempció de Lleida es publicaran en mapes oficials del ministeri de Transports. Dins d’aquestes, el vistiplau de l’agència estatal continuarà sent necessari per als edificis que superin els 45 metres d’altura i per a activitats que puguin afectar la circulació aèria. Això inclou les que emetin fums, puguin enlluernar els pilots o que atreguin aus, com l’abocador de Montoliu de Lleida. La capital del Segrià se suma així als 34 municipis lleidatans i oscencs que ja van obtenir aquesta exempció l’any 2023.
La Paeria de Lleida va expressar la seua satisfacció després que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publiqués dissabte l’exempció de permisos d’AESA, al considerar que agilitzarà tràmits urbanístics i afavorirà la inversió en la ciutat. L’alcalde, Fèlix Larrosa, la va sol·licitar l’any passat al secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, durant una reunió a Madrid.
“Estic molt satisfet amb la decisió del Govern espanyol”, va afirmar l’alcalde. Larrosa va destacar que “al cap i a la fi, seran els inversors, tant particulars com empreses de Lleida, els que s’estalviaran mesos de tràmits i paperassa” i va apuntar que l’exempció “també alleugerirà el treball dels servidors públics”.
Les Torres del Cel superaran el límit dels 45 metres
Paeria indica que “en general, Lleida no compta amb edificis que superin la limitació de 45 metres”, però hi ha projectes en marxa que els sobrepassaran, per la qual cosa hauran de ser aprovats per AESA. És el cas de les Torres del Cel, que Metrovacesa projecta al costat de la Llotja. Tindran 21 plantes, per la qual cosa superaran els 45 metres (equivalents a unes 15 plantes). L’empresa va presentar l’avantprojecte a la Paeria aquesta setmana després de quatre anys bloquejat, tot i que cal destacar que ja va obtenir llicència d’obres el 2019.