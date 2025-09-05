URBANISME
Metrovacesa reactiva el projecte de les Torre del Cel de Lleida al cap de 4 anys bloquejat
L’empresa presenta l’avantprojecte a la Paeria i ben aviat l’entregarà al Centre de Negocis i Convencions per ser validat. Va iniciar obres de la primera el 2019, però al cap d’uns mesos les va aturar
L’empresa immobiliària Metrovacesa va comunicar ahir a la Paeria el compromís de reactivar el projecte de construir dos grans edificis d’habitatges al solar al costat de la Llotja, batejats com les Torres del Cel. Aquesta iniciativa està paralitzada des del 2019 i preveia aixecar al costat del palau de congressos dos edificis de 21 plantes cada un amb capacitat per a 98 habitatges. De fet, ahir mateix una màquina feia ja treballs previs en aquest solar de Pardinyes.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la regidora i presidenta del Centre de Negocis i Convencions (CNC), Pilar Bosch, es van reunir ahir a l’ajuntament amb una representació de Metrovacesa, encapçalada pel seu conseller delegat, Jorge Pérez de Leza; el delegat de la firma a Catalunya, Jesús Osorio; i la resta de l’equip implicat en aquest projecte. Durant la trobada van presentar a l’alcalde l’avantprojecte, que ja ultimen i que preveuen entregar pròximament al CNC per a la seua validació, per poder executar les obres.
El mes de juny passat, el consell d’administració d’aquest organisme que gestiona la Llotja va aprovar per unanimitat instar el titular del terreny que complís l’obligació de l’edificació dels dos edificis o, altrament, s’iniciaria el procediment de reversió del solar.
Metrovacesa va respondre llavors que mantenia el propòsit de reprendre el projecte i ahir va certificar davant l’alcalde que vol materialitzar-lo.
Després de la reunió, Larrosa va agrair “el treball que s’està fent des del Centre de Negocis i Convencions per desbloquejar un tema històric”. “Si tot va bé, i confiem que els tràmits puguin fer-se amb celeritat, podrem avançar en una nova oferta habitacional a la ciutat”, va assenyalar.
El terreny on es preveuen les torres va ser venut pel CNC a través d’un concurs públic el 2007 per 49,5 milions d’euros a la promotora Cerbat i aquesta quantitat va servir per finançar la construcció de l’edifici del palau de congressos. Tanmateix, les obres de les torres mai no van començar a causa de la crisi immobiliària del 2008. Anys després, el BBVA va adquirir el solar, va sol·licitar la llicència d’obres a la Paeria i va vendre el terreny a Metrovacesa. Aquesta empresa va començar els treballs per aixecar la primera torre el 2019, però al cap de pocs mesos van quedar paralitzats, fins ara.
Les claus
Venda i canvis de mans. El terreny va ser venut a la promotora Cerbat el 2007 per 49,5 milions, quantitat amb què la Paeria va costejar la Llotja. Però mai no es van iniciar les obres a causa de la crisi immobiliària del 2008. Anys després, el BBVA va adquirir el solar, va sol·licitar la llicència d’obres a la Paeria i va vendre el terreny a Metrovacesa.
Projecte bloquejat. Metrovacesa va començar treballs per aixecar la primera torre l’estiu del 2019, i fins i tot va iniciar la venda de pisos sobre plànol. No obstant, al novembre es van parar les obres i no es van tornar a reprendre.
Llicència caducada. L’estiu del 2022, l’anterior govern municipal va declarar caducada la llicència per edificar les torres, que havia estat atorgada el juny del 2018 “per l’incompliment del termini d’acabament de les obres”.
Reactivació. El juny passat, el consell d’administració del Centre de Negocis i Convencions, l’ens que gestiona la Llotja, va aprovar instar Metrovacesa “a procedir al compliment de l’obligació d’edificació” de les torres i ahir va reafirmar el seu compromís de reactivar-les.