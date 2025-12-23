Una epidèmia de grip "sense precedents" que afecta sobretot als joves
Pané assegura que no està donant molts ingressos i les persones hospitalitzades no arriben a les 150, amb 9 a l'UCI
La consellera de Salut, Olga Pané, ha assegurat que estem davant una epidèmia de grip "sense precedents" amb una casuística "molt elevada" a les urgències, però que no està suposant molts ingressos. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, ha concretat que les persones ingressades per grip no arriben a les 150 a tot el sistema i n'hi ha 9 a l'UCI. El motiu, segons ha explicat, és que la grip, de moment, afecta fonamentalment gent jove. En aquest context, la consellera ha fet una crida a la població a vacunar-se i a posar-se la mascareta "quan es tenen símptomes". En resposta al diputat de Junts Jordi Fàbrega, Pané ha defensat que el Govern s'ha anticipat a la grip.
Segons ha apuntat la consellera de Salut, a diferència d'altres comunitats autònomes, el Govern ha fet obligatòria la mascareta en centres sanitaris i residencials.