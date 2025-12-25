SEGRE

Més neu: 12 àrees de Catalunya intensificaran les nevades de matinada, sobre tot a Lleida

12 àrees de Catalunya intensificaran les nevades aquest divendres de matinada i acumularan "gruixos importants" de neu, sobre tot a Lleida.

Neu en una carretera (Arxiu|)

REDACCIÓN

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat als qui condueixin per aquestes zones extremar la prudència i conduir amb cadenes, informa aquest dijous en un comunicat.

Són Coll d’Ares, Camprodon-Vallter, Planoles-Toses, Port de la Bonaigua, Port del Cantó, Coll de Perves, la C-16 al Túnel Cadí, la C-1412, Coll de Comiols, Pallars Sobirà, Cerdanya i Vall d’Aran.

