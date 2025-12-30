TRÀNSIT
Un veí de Butsènit d’Urgell mor quan circulava amb un quad
Un veí de Butsènit d’Urgell de 69 anys. Va succeir ahir a la tarda en un camí entre aquest poble i les Ventoses, i l’home podria haver patit una indisposició
Un veí de 69 anys de Butsènit d’Urgell, nucli de Montgai, va perdre la vida ahir a la tarda quan circulava amb un quad per un camí entre aquesta localitat i les Ventoses, nucli de Preixens, a la Noguera. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 17.18 hores i fins al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra, dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Podria haver patit una indisposició.
Per causes que es desconeixen i s’estan investigant, un quad va sortir de la via en un camí asfaltat. Quan van arribar les emergències, el conductor es trobava en un marge del camí. Els sanitaris li van fer la reanimació cardiopulmonar (RCP) i es va activar un helicòpter medicalitzat, però ja no van poder salvar-li la vida. El difunt és V.J., veí de Butsènit. La notícia de la seua mort va provocar una enorme commoció en aquest poble i a les Ventoses.
Aquest any –sense comptar el decés d’ahir, al no saber-se’n les causes– han perdut la vida 31 persones en accidents de trànsit a les comarques de Lleida, dos més que les que es van registrar l’any passat.
A més, la d’ahir és la quarta víctima mortal del mes de desembre en carreteres i camins de la demarcació. La primera va morir el dia 18 d’aquest mes a l’N-230 a la capital del Segrià en una col·lisió frontal entre un turisme i un camió. El dia 19 hi va haver un atropellament mortal a l’N-II a Alcarràs i un motorista va perdre la vida el passat dia 21 en un xoc a l’A-14 a Torrefarrera. Dos de les víctimes tenien 62 anys, mentre que l’home atropellat en tenia 84.