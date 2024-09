Pèrdues de milers d’euros per falses inversions o compra de criptomonedes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A mitjans de juliol, els Mossos d’Esquadra van detenir els dos socis d’una empresa de Cappont acusats d’estafar més de 300.000 euros a petits inversors. La investigació continua oberta, segueixen rebent denúncies i ja superen la vintena. Una de les víctimes hauria perdut al voltant de 70.000 euros. Les indagacions es van iniciar al rebre una sèrie de denúncies relacionades amb inversions monetàries fallides. La denunciada era l’empresa dels dos investigats, que es publicitava com a banca d’inversió i que suposadament actuava com a mitjancera de les inversions.

L’empresa investigada oferia als seus clients processos d’inversió de capital mitjançant assessors, activitat per a la qual no estaven autoritzats a desenvolupar al no constar registrada a la Comissió Nacional de Mercats de Valors (CNMV). Aquesta societat lleidatana va actuar com a mitjancera en l’adquisició de participacions amb una empresa externa, amb seu a Buenos Aires (Argentina).

Suposadament, aquesta empresa externa transformava els diners dels inversors en criptomonedes, que van perdre valor i no van poder assumir la devolució dels diners reclamats pels inversors. L’any passat, la policia catalana també va iniciar la investigació d’una estafa milionària amb bitcoins que afectava veïns de la comarca del Pla d’Urgell. Una de les víctimes va denunciar haver perdut milers d’euros després de fer una inversió en 33.413 dispositius vulnerables, davant els 28.140 del 2022.

