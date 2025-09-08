Nova polèmica entre Paeria i Lleida CF per l'ús del Camp d'Esports
El club diu que l'ajuntament ha presentat un escrit al jutjat per deixar-lo sense accés a l'estadi i el consistori insisteix que continua garantint que el Lleida competeixi i entreni al camp
El Lleida CF ha fet públic aquest dilluns al matí un comunicat denunciant que lajuntament de Lleida pretén deixar-los sense accés al Camp d'Esports. Segons el club, el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida li ha notificat que el consistori ha presentat diversos escrits on argumenta que l'entitat ja no necessita aquesta instal·lació després del seu descens de categoria, a més de recórrer una resolució judicial que permetia l'ús provisional de l'estadi al club lleidatà.
En el comunicat, el club lamenta que l'ajuntament no hagi retirat aquests escrits malgrat les seves peticions i denuncia que el consistori no proposa cap alternativa perquè puguin utilitzar les instal·lacions municipals. El Lleida CF considera especialment greu que no s'hagin tingut en compte els acords recentment assolits amb altres clubs de la ciutat com l'AEM i l'Atlètic Lleida sobre l'ús compartit del Camp d'Esports.
L'entitat blava afirma que aquesta decisió trenca el diàleg iniciat en les reunions celebrades el 20 de juny i l'11 de juliol de 2025, mostrant així el seu malestar per un canvi d'actitud que consideren injustificat per part de l'administració local.
La Paeria nega les manifestacions del Lleida
De la seua banda, la Paeria ha manifestat aquest dilluns a la tarda el seu rebuig a les declaracions del Lleida i "nega la veracitat de les manifestacions fetes pel senyor Marc Torres –adjunt a la presidència del Lleida CF– a través d’un comunicat". En aquest sentit, l'ajuntament defensa que "en cap cas ha posat en dubte la necessitat del club de seguir al Camp d’Esports, tot i el descens administratiu de categoria". Segons l'ajuntament, el seu escrit presentat al jutjat "es basa en les mateixes mesures que consten a la proposta de conveni feta al Lleida CF, que garanteixen que pugui seguir competint i entrenant al Camp d’Esports, estalviant-se els costos de manteniment".
"El govern municipal lamenta profundament que el senyor Marc Torres faci manifestacions contràries a la realitat, que generen confusió a l’opinió pública i manté la voluntat que el Lleida CF continuï jugant al Camp d’Esports", afegeix el comunicat de la Paeria.
El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes ha explicat que “lamentem aquesta manera d’actuar, atès que el senyor Torres va manifestar a funcionaris municipals que publicaria el comunicat que ha emès avui si la Paeria no aturava les actuacions processals”. Enjuanes ha afegit que “un dels arguments del senyor Torres era que l’Ajuntament volia el Camp d’Esports per a l’Atlètic Lleida. Ara veiem com s’ha arribat a un acord perquè els dos clubs juguin al Camp d’Esports. Un pacte en el qual l’Ajuntament no ha tingut absolutament res a veure. Ens agradaria que es traslladessin a l’opinió pública les condicions que el Lleida CF ha negociat amb l’Atlètic Lleida i l’AEM per jugar en un equipament que, recordem-ho, és de les lleidatanes i els lleidatans, que poden gaudir de les instal·lacions municipals de tots els àmbits”. "No entenem per què el senyor Marc Torres busca adversaris fora del camp. Seria molt fàcil arribar a un acord per al conveni, que ajudaria al Lleida CF a centrar-se únicament en un projecte esportiu que il·lusionés l’afició”, ha conclòs Enjuanes.