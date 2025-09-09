Nova polèmica entre el Lleida CF i l’ajuntament en la seua disputa judicial per l’ús del Camp d’Esports
El Lleida CF denuncia que la Paeria pretén desallotjar-lo del Camp d’Esports sense oferir-li cap alternativa d’ús. L’ajuntament nega les acusacions i el convida a acceptar el nou conveni
Nova polèmica per l’ús del Camp d’Esports. El Lleida CF va enviar ahir un comunicat manifestant que el Jutjat Contenciós Administratiu ha traslladat al club els escrits presentats per la Paeria, on es qüestiona la necessitat que pugui continuar utilitzant el Camp d’Esports després del descens administratiu. El consistori va interposar, a més, un recurs d’apel·lació contra la resolució que denegava l’execució provisional de la sentència del conveni de l’estadi.
Segons el club, en ambdós escrits l’equip de govern municipal insisteix que el Lleida CF deixi de ser usuari de la instal·lació sense oferir alternatives. L’entitat esportiva lamenta en el comunicat que l’ajuntament no hagi atès les seues peticions per desistir d’aquestes accions ni considerat els acords assolits amb l’AEM i l’Atlètic Lleida per compartir l’ús de les instal·lacions, trencant les vies de diàleg iniciades en les reunions mantingudes els dies 20 de juny i 11 del juliol passat.
Per la seua part, la Paeria va respondre amb un altre comunicat assegurant que no ha qüestionat la necessitat de l’equip de seguir al Camp d’Esports. Segons el consistori, el seu escrit es basa en les mateixes mesures que figuren en la proposta de conveni oferta al club.
El tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, va manifestar que “lamentem aquesta manera d’actuar, ja que el senyor (Marc) Torres (adjunt a la presidència del Lleida CF) va informar a funcionaris municipals que publicaria aquest comunicat si la Paeria no aturava les actuacions processals”.
Enjuanes va afegir que “un dels arguments del senyor Torres era que l’ajuntament volia el Camp d’Esports per a l’Atlètic Lleida. Ara veiem com s’ha arribat a un acord perquè ambdós clubs juguin allà, un pacte en el qual l’ajuntament no ha tingut absolutament res a veure”.
“És dels lleidatans”
El responsable municipal va demanar que el Lleida faci públiques les condicions de l’acord perquè puguin jugar l’Atlètic Lleida i l’AEM, recordant que és un equipament “de les lleidatanes i els lleidatans”. Va acabar afirmant que “no entenem per què el senyor Torres busca adversaris fora del terreny de joc. Seria molt fàcil arribar a un acord per al conveni, que ajudaria el Lleida CF a centrar-se únicament en un projecte esportiu que il·lusionés l’afició”.
Per la seua banda, el grup municipal de Junts va sol·licitar a la Paeria que reconsideri les actuacions empreses contra l’ús de les instal·lacions per part del Lleida CF.
Així, Violant Cervera, portaveu del grup, va declarar que “hem de citar-nos tots junts a trobar una solució que garanteixi la continuïtat del Lleida al Camp d’Esports”.
ERC va exigir que “el govern municipal aturi immediatament aquest despropòsit” i va afegir que Lleida, Atlètic Lleida i AEM “han donat una lliçó de responsabilitat i unitat” a l’assolir un acord per compartir l’ús de l’estadi.
